El Ejército culmina hoy su ayuda a la IMM; la comuna sigue con la tarea

Hoy es el último día en que personal del Ejército sale a las calles a ayudar a la IMM a recolectar basura: a partir de mañana seguirá haciéndolo personal municipal, junto concooperativas y ONGs, además de una nueva empresa contratada para complementar los trabajos.

La Intendencia de Montevideo (IMM) emitió esta tarde un comunicado en el que señala que continúa con las tareas de recolección de residuos alrededor de contenedores en diferentes puntos de la ciudad, acumulados desde hace días.

La IMM señala que el personal del Ejército que desde el 31 de diciembre colabora con el levante de la basura, culminará hoy lunes su trabajo.

A partir de mañana "las tareas de limpieza seguirán a cargo de funcionarios de la comuna, cooperativas, empresas y ONGs", según indica la IMM en su página web.

El director de Desarrollo Ambiental, Óscar Curutchet, dijo que además se contrató una nueva empresa para complementar los trabajos de recolección en torno a los contenedores.

Curutchet señaló que la colaboración del Ejército culminará hoy, ya que se trata de una acción preventiva que complementa los trabajos realizados por la comuna.

La asistencia del Ejército comenzó el 31 de diciembre y desde entonces se limpiaron más de 4.000 contenedores para evitar el riesgo sanitario, informó el Ejército en un comunicado. Esto implica que se recorrieron unos 11.000 kilómetros.

"Desde la comuna se informa que continúan los esfuerzos para minimizar los residuos en torno a los contenedores y regularizar las condiciones de limpieza a corto plazo", concluye el comunicado.

El Ejército realiza tareas de recolección de basura. Foto: Leonardo Mainé

montevideo