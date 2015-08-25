El 46% de homicidios ocurridos en el primer semestre no fue aclarado

Según un informe divulgado hoy por el Ministerio del Interior en los seis primeros meses del año el nivel de aclaración de los homicidios bajó y es de 54%. La cantidad de rapiñas y de hurtos se mantuvo en comparación al mismo período del año pasado.

El Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad Uruguay del Ministerio del Interior divulgó hoy los datos sobre los estudios realizados en el primer semestre del año.

Según el informe "los uruguayos se superan en los índices de violencia con un aumento sostenido de los homicidios".

Y señala que en estos seis meses ocurrieron 154 homicidios, de los que el 43% se originó a partir de ajustes de cuantas o de problemas entre delincuentes.

El Ministerio del Interior sostiene que el nivel de aclaración de los homicidios ya no es más de un 70% como solía serlo, sino que ahora se ubicó en un 54%. De todas maneras explica que más allá de este descenso, "está por encima de la media mundial y muy por encima de la media latinoamericana".

En relación a las rapiñas, se han mantenido similar que en el mismo período del año 2014: crecieron un 1,8%.

"Este leve incremento permite esbozar un presagio de estabilidad o meseta en la comisión de este tipo de delito donde la violencia de su producción es lo que mayor impacto provoca en la población", señala el informe, y agrega que "los hurtos mantienen el mismo comportamiento que guarismos anteriores con una caída del 0,4% en cifras globales".

El informe brinda un estudio sobre las personas procesadas, para dar a conocer el perfil de los autores de los delitos estudiados.

Según el informe, a nivel nacional, aparte de estos 154 homicidios(subieron un 8,5% con respecto al mismo período del año pasado), 10.534 denuncias por rapiña (un 1,8% más) y 53.569 denuncias por hurto (que bajaron un 0,4%).

La Policía actuó en el caso de la rapiña contra los ancianos e hizo dos detenciones.

uruguayos más violentos