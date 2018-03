El Ejército sale a la caza de miles de "ranas toro" en Cerro Largo

Desde la semana que viene efectivos militares dependientes de la Brigada de Caballería Número 2 de Melo al mando del Coronel Juan Rígoli, serán desplegados en campos cerca de Aceguá para matar miles de ranas, que según los técnicos son especies depredadoras que causan un impacto ambiental importante.



El Coronel Juan Rígoli dijo que “en el mes de diciembre del año pasado las autoridades del Centro de Coordinación de Emergencia Departamental, Cecoed, del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Mvotma, junto a personal de Ejército nos reunimos en Melo y en Aceguá para elaborar una hoja de ruta y determinar que íbamos a hacer respecto a la aparición de la rana en cercanías de Aceguá”, dijo, “ luego de la planificación se decidió por parte del Mvotma exterminarlas”, sostuvo Rígoli.



Para ello se instrumentará desde la semana que viene la caza de la rana toro en la zona de Aceguá. “Se va a iniciar con el exterminio de las ranas, para lo cual se trabajará en algunas azudes, piscinas y en un viejo matadero que hay en la zona; se va a cercar con malla sombra se vaciará con personal de OSE, con la utilización de bombas, y con arpones de pesca se va a cazar esas ranas”, dijo.

Brigada de Melo. Foto: Néstor Araújo

Según Rígoli, los ejemplares que se van cazando y matando van a ser colocadas en formol y llevadas a Montevideo para ser estudiadas en la Facultad de Ciencias.



En las inmediaciones de Aceguá ya están detectados cuatro grandes espejos de agua, pero no todas se podrá vaciar porque debido a la sequía muchos productores utilizan esa agua para el ganado vacuno.



Inicialmente serán destinados diez efectivos militares del destacamento de Aceguá y un oficial a cargo; “pero si necesitamos llevar mas gente desde Melo la llevaremos” agregó el coronel.



Se desconoce el tiempo que demandará la tarea.



Hay más piscinas que necesitan ser detectadas y espejos de agua por lo que no se sabe que población de ranas existe en la zona, pero se presume que la tarea demandará varias semanas. El material para la caza comenzará a llegar en las próximas horas parta iniciar con la orden desde la semana que viene.



El Comité de Emergencias de Cerro Largo se mantiene alerta desde diciembre ante la invasión de "ranas toro", nombre con el que se conoce popularmente a la especie Lithobates Catesbeianus.



La rana toro es nativa de Estados Unidos y fue ingresada en Uruguay con "una finalidad comercial para consumo humano", contó Richard Fonseca, coordinador del Comité de Emergencia Departamental del departamento de Cerro Largo.



"En su momento el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca estimuló este tipo de emprendimientos para la cría de ranas comestibles, pero nunca se previó la posibilidad de un fracaso y al haber abandonado los criaderos se escaparon las ranas", explicó Fonseca.



La rana puede llegar a pesar un kilo, se "reproduce mucho", "come de todo" y "tiene un potencial invasor muy grande" por lo que "tiene todas las características de un animal exitoso en el medio natural", dijo.



Expertos coindican en afirmar que donde ha sido introducida, ha generado problemas; la rana es un animal de gran porte para lo que son los anfibios del Uruguay, razón por la que consideran es un peligro importante para otras especies de anfibios porque se los come y rompe la cadena. El problema es que tras el abandono de la producción por parte de los criaderos no se pensó en un seguimiento del impacto ambiental de tal hecho. Fonseca afirmó que la zona sobrepoblada de la rana toro está cerca de "arroceras y de cursos de agua de donde se extrae el agua potable de OSE pero que "está perfectamente delineada la zona afectada por ese foco".



Sostuvo que la "serie de predios (invadidos) ya están identificados" y que "el Ministerio de Medio Ambiente está actuando con el Comité de Emergencia Departamental" en el caso, así como el Ejército y autoridades locales de salud.