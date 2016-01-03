Ejercito limpió 4.000 contenedores en Montevideo

Desde el 31 de diciembre 312 efectivos del Ejército Nacional trabajan en las calles de la capital para recolectar residuos.

El Ejercito Nacional informó en un comunicado que sus efectivos han limpiado cerca de 4.000 contenedores de basura en Montevideo.

Los militares comenzaron a trabajar en la recolección de residuos a pedido de la Intendencia de Montevideo. Una serie de paros de Adeom, sumado a problemas con los camiones de recolección y el aumento de residuos en las fiestas de diciembre generó basurales en buena parte de la ciudad.

La colaboración de los militares continuará este lunes porque el sindicato de funcionarios municipales (Adeom) hará paro para reunirse en asamblea.

Los principales los basurales están en los municipios A, D, F y G. En estas zonas hay más de 6.000 contenedores.



El Ejército realiza tareas de recolección de basura. Foto: Leonardo Mainé

BASURALES