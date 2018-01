Ejecutivo introdujo cambios a proyecto de fondo lechero 

Esta mañana se reunió la Comisión de Ganadería y Agricultura del Senado para tratar el tema del Fondo Lechero. De la misma participaron el ministro de Ganadería, Enzo Benech y el subsecretario de Economía Pablo Ferreri.

Benech dijo a la salida del encuentro que se presentaron modificaciones al proyecto de ley sobre un fondo de garantía que se basa en el incremento del precio de la leche tarifada al consumo para solucionar el endeudamiento del sector.



Las modificaciones, que surgieron a partir de los contactos con los productores, implican una diferenciación entre el tambero pequeño y el de gran escala dándole prioridad al primero. También se establece la creación de un subfondo dentro del fondo para que se pueda cancelar deudas con los proveedores de insumos más allá de mitigar el endeudamiento bancario de los productores. Esto implica un incremento de US$ 30 millones a US$ 36 millones por intermedio de aportes de Rentas Generales, explicó Benech. “Hay productores que deben al sistema financiero y en corto plazo no pueden pagar, mientras que otros deben servicios o insumos por hacer fardos o silos o al que le vendió el herbicida”, afirmó el ministro.



Benech remarcó que el sector lechero “es necesario que reciba una ayuda”.



“El fondo se va a recomponer y pagar sin límite de fecha a usarse”, dijo y agregó: “Pero una vez recompuesto o si no se utiliza en la totalidad, el proyecto prevé que se utilice en iniciativas que tengan en cuenta deficiencias productivas del sector lechero”.



“La plata queda porque el fondo tiene el destino de apoyar la actividad lechera, y prevemos ponerle un plazo para que los productores tengan un tiempo para acogerse”, remarcó Benech, según recogió Presidencia.