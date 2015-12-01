Ejecutivo descarta previsión en ley de Presupuesto para resolución de SCJ

El ministro de Trabajo dijo que se reunirán con los funcionarios judiciales "en los próximos días" e intentarán llegar a una solución. Mientras, el Poder Ejecutivo anunció hoy a la bancada de senadores que en el proyecto de ley del Presupuesto no habrá "previsión" para el fallo.

El Poder Ejecutivo comunicó este mediodía a la bancada de senadores del Frente Amplio que no habrá ninguna previsión presupuestal en esta ley de Presupuesto que discute el Senado para atender el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre el reclamo de los funcionarios judiciales, confió a El País un integrante del oficialismo.

“La idea es negociar, pero con tiempo”, dijo la fuente del FA.

El tema se coló como era de esperar en la reunión del plenario del Senado. Allí, el senador colorado Pedro Bordaberry pidió un cuarto intermedio para ver qué hacer, pero nunca se votó porque el oficialismo estaba en consultas con el Ejecutivo. Bordaberry es de la idea de que el gobierno negocie una salida al problema.

Mientras, el senador nacionalista Álvaro Delgado propuso una definición para ver si finalmente habría una previsión presupuestal por parte del Poder Ejecutivo para cubrir de alguna forma esa erogación, que es del orden de los US$ 125 millones, según cálculos hechos en el Senado.

Un artículo del Presupuesto que se votará mañana puede enredar aún más el tema. Ese artículo establece que una vez que haya sentencia en primera y segunda instancia a favor de reclamos de funcionarios públicos –en este caso los judiciales lo son- “el tribunal lo comunicará al Ministerio de Economía en un término de diez días hábiles para que el Poder Ejecutivo efectúe las previsiones correspondientes en oportunidad de presentar el presupuesto nacional o las próximas instancias presupuestales (Rendiciones de Cuentas) que permitan atender el pago de la erogación resultante. Una vez aprobado el presupuesto o la rendición de cuentas con la previsión referida la cancelación del crédito se realizará dentro del ejercicio siguiente”.

Es decir que en tal caso cobrarían más de un año y medio desde que Economía diga si tiene recursos para pagarles.

"Tiene impactos más grandes".

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, dijo que "en los próximos días" se tratará de solucionar el conflicto entre el gobierno y los funcionarios judiciales.

Murro sostuvo que están "estudiando la sentencia" de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), realizada ayer lunes, en la que se declararon inconstitucionales los artículos 2, 8 y 9 de la ley 19.310, con los que se intentaba frenar el juicio por el que los funcionarios judiciales reclaman una suba salarial del 26%.

El juicio iniciado por los trabajadores se encuentra en apelación luego de recibir una sentencia favorable y se mantiene en todos sus términos. De ganar, Rentas Generales deberá apelar a más de 120 millones de dólares para financiar el aumento en cada período de gobierno.

"Estaremos tomando una resolución y conversando con las partes involucradas para ver una salida", dijo el ministro en declaraciones recogidas hoy por radio Monte Carlo.

Murro señaló también que fue buena la decisión del gobierno de suspender la negociación con los trabajadores judiciales la semana pasada, hasta que estuviera finalmente el fallo de la SCJ: "Se comprobó que lo que resolvió la Corte ayer tiene impactos muchos más grandes que lo que estábamos negociando para este presupuesto", dijo.

