Eguiluz: "Intendencia no está fundida porque sino no le darían un crédito"

Está previsto que hoy la Intendencia de Salto comience a pagar el sueldo de mayo y de esta forma la Asociación de Obreros y Empleados Municipales de Salto (Adeoms) levantaría el paro que ya lleva más de una semana y que ha provocado basura acumulada en la ciudad, falta de transporte público y que las termas de Daymán estén cerradas a días de las vacaciones de julio.

El electo intendente de Salto Andrés Lima tuiteó que hoy se pagarán los sueldos:

Al autorizar el Directorio del BROU el pago, AFISA República comenzaría a pagar hoy mismo a los funcionarios de la Intendencia de Salto. — andres lima (@AndresLimaFA) junio 18, 2015

Más demanda de taxis y negocio con la basura.

El servicio de taxímetros de la ciudad está teniendo una alta demanda porque no circulan los ómnibus; difícilmente se encuentre un auto en las paradas y lo viajes que más se hacen son a los centros de atención de salud, según dijeron trabajadores del volante.

Además la falta de recolección de residuos generó un negocio para unos pocos: En varios puntos de la ciudad se puede observar carros tirados por caballos y personas a pie empujando carritos ofreciendo los servicios para el retiro de los residuos domiciliarios a cambio de $ 20, $ 30 y hasta $ 50 en función de la carga.

Lo que hacen estas personas luego de cargar la basura, es arrojarla a las pocas cuadras en donde se concentra mayor cantidad de basura o directamente la tiran en los cursos de agua como los arroyos Sauzal, Ceibal o alcantarillas.

"Es ingrato que Adeoms se queje".

Por su parte, la exsecretaria general de la Intendencia de Salto Cecilia Eguiluz, actual diputada colorada, aseguró que "es ingrato que Adeoms se queje del rubro cero porque ha crecido. Hubo aumentos de sueldos muy importantes en el quinquenio, en algunos casos hubo un 100% de aumento. La Intendencia sí estaba en condiciones de asumir esos incrementos".

En entrevista con En Perspectiva de radio Oriental, Eguilz aseguró que "los errores" de la gestión de la administración del intendente Germán Coutinho "fueron invertir mucho y pagar buenos sueldos".

La exsecretaria general de la comuna salteña enumeró algunas de las obras realizadas por la Intendencia con fondos propios o del Fondo de Desarrollo del Interior de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que aseguró también es dinero de las comunas: tres piscinas barriales, mejoras en los accesos de la ciudad, iluminación total de la ciudad, recuperación de espacios del puerto de Salto, una ciclovía en la ruta de acceso de la capital departamental, garitas de ómnibus, la compra de nueve ómnibus nuevos, pozo nuevo para la extracción de agua termal en Arapey, todo el saneamiento de las termas del Arapey, vestuarios y piscinas renovados en ese centro termal, entre otras.

La Intendencia de Salto "no está fundida porque si lo estuviera nadie le daría 1.000 millones de pesos de crédito como le están dando ahora", aseguró la actual diputada. (Producción: Luis Pérez de Salto)

Cartel para Germán Coutinho en protesta por basura acumulada a raíz del paro de Adeoms por el no pago del sueldo de mayo, junio de 2015. Foto: Luis Pérez

