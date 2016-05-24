Efecto Uber: ediles reclaman introducir mejoras en taxis

Plantean eliminar obligatoriedad de la mampara. Señalan que ya no sirve.

Muchos reclamos sobre el servicio de taxis en la capital que llevaban años parecieron acelerarse desde la intempestiva aparición de Uber. Uno de ellos fue la eliminación del efectivo en el vehículo, que dejó de ser una utopía para transformarse en una posibilidad a mediano plazo.

No se ha hablado hasta ahora de que los taxistas conviden con bombones o aguas saborizadas a sus pasajeros —mucho menos que entreguen la prensa del día para su lectura durante el viaje— pero sí de que utilicen uniformes y asistan a cursos de capacitación. Esto último fue puesto sobre la mesa por la propia Intendencia de Montevideo, en su rol de fiscalizadora y reguladora del servicio.

Pero ahora, más planteos llegan desde la Junta Departamental de Montevideo.

El edil Marcos Laens (bancada de Edgardo Novick) propuso eliminar la obligatoriedad de la mampara, con datos que indicarían que este elemento no ha servido al propósito para el cual fue pensado: frenar el delito. Desde su mismo sector, el edil Alfonso Iglesias planteó que todos los taxis tengan airbags en sus asientos delanteros y traseros (ver nota aparte).

Laens considera que las mamparas son "100% ineficientes, ya que en el año anterior a la colocación de las mismas (1993) hubo 184 rapiñas, pero luego de ello aumentó al año siguiente a 384 (más del doble). En 2015 hubo 1.024 rapiñas, es decir casi 6 veces más".

El edil dijo a El País que "la Intendencia debería urgentemente arreglar el estrepitoso error que cometió" hace más de dos décadas con la normativa que dispuso la obligatoriedad de este elemento de seguridad.

"La mampara no debería estar a tan solo 20 centímetros del asiento como exige la normativa municipal y como la tienen gran parte de los taxis que circulan en nuestra ciudad. Los expertos determinan que la distancia mínima debería ser de 50 centímetros para evitar, incluso con el cinturón de seguridad puesto, la gran cantidad de lesiones faciales graves y fallecimientos ocurridos. Pero sobre todo, recomiendan que se prohíba el uso de la mampara", sentenció Laens.

Según el edil, la empresa FAR, que tiene asegurados unos 1.500 traxis (la mitad de la flota de Montevideo), registra unos 3.200 siniestros por año (9 por día). "Haciendo simples proyecciones, se debería andar en alrededor de 6.400 siniestros al año, que representan 18 taxis por día", indicó.

Pruebas de choque.

El edil del Partido de la Concertación opina que la Intendencia debería haber realizado "un ensayo profesional de choques de taxis con mamparas" para evaluar las consecuencias sobre los pasajeros en eventuales accidentes. "Ensayos profesionales que se realizan como cerca en Brasil, Argentina o México, con el uso de maniquíes (para ser más gráficos, como los que se ven en la televisión cuando prueban un auto nuevo). Son pruebas que hoy andan en el entorno de los US$ 30.000 por modelo de auto. Para los valores manejados por la IMM y considerando la importancia del tema para la vida y salud de los ciudadanos, es un valor irrisorio", opinó el legislador departamental.

"Incluso son pruebas que hasta se podrían haber hecho gratuitamente ofreciéndole una mampara a la compañía de autos que venda una tanda importante de vehículos destinados a taxis, para injertar y agregar a sus pruebas propias ya agendadas", agregó.

Según Laens, "la prueba que se realizó en ese entonces se hizo en la Facultad de Ingeniería y no fue de choque real, sino básicamente de recopilación de información y pruebas físicas con un péndulo".

"El informe de la misma no fue para nada conclusivo de acuerdo a los expertos. Incluso debemos tener en cuenta que la misma se realizó en un momento muy virginal y primitivo en materia de seguridad vial, donde no existía suficiente conciencia de la misma. En ese entonces ni se hablaba en nuestro mercado de airbags y se discutía el uso del cinturón de seguridad en el taxi. Pero han pasado más de 20 años y se ha evolucionado mucho al respecto. Incluso se ha regulado muchísimo a nivel municipal", concluyó Laens.

Los casos (distintos) de Londres y Nueva York.

Según un informe del edil Marcos Laens, la mampara de taxis en Montevideo es "algo único en el mundo". El edil del Partido de la Concertación indicó que "hay ejemplos en Londres y Nueva York, pero con distancias muy superiores de separación". Y "en la región, donde hay mayor inseguridad, ni siquiera existe".

"En Londres y Nueva York los vehículos salen de fábrica con la mampara, con lo cual las multinacionales automotoras son quienes realizan las pruebas y se responsabilizan de cualquier falla", agregó.

Actualmente hay 6 veces más rapiñas a taxis que cuando se implementó. Foto: M. Bonjour

DESEMBARCO QUE ABRIÓ EL DEBATEANDRÉS LÓPEZ REILLY