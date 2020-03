¿Cuándo vuelven las clases? Gobierno analiza situación esta semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes dio inicio la tercera semana de clases online que están transitando los niños de escuelas públicas y privadas de nuestro país, luego de que el gobierno decretó la emergencia sanitaria por la llegada del coronavirus y que exhortó a la población a, en la medida de lo posible, permanecer en sus casa.

Lo que ya es sabido es que por lo menos esta medida en la educación se extenderá hasta el lunes 13 de abril, porque la siguiente semana es Semana Santa o semana de Turismo. Hace una semana atrás, además, el presidente Luis Lacalle Pou destacó que si bien la suspensión de clases va hasta el 13 de abril, es una "medida que se puede rever".

Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, dijo este lunes en radio El Espectador que "las medidas se van tomando en revisión permanente" y que se podría "ir postergando semana a semana".



Consultado sobre una fecha estimada para el retorno de los niños a las escuelas, respondió: "No tengo respuesta para eso, porque se va a estar evaluando esta semana. Justamente el presidente suspendió esta semana los acuerdos con los ministros para evaluar con algunos de los ministerios que están en primera línea vinculados a la acción o medidas preventivas, algunas acciones al respecto. Sé que algunos centros de enseñanza ya de por sí ampliaron la no asistencia para más allá del lunes 13 post-Semana Santa".



Delgado hizo hincapié en que "tenemos que tomar una decisión por un millón de muchachos y muchachas" y contó que le consta "que algunos centros privados" decidieron "directamente no dar clase" durante el primer semestre.

Por su parte Pablo Caggiani, consejero de ANEP (Administración Nacional de Educación Pública), dijo a El País que no tuvieron "ninguna novedad" respecto a que se pueda aplazar el retorno a las escuelas.



"Ahora estamos trabajando, por un lado, en el servicio de alimentación, y por otro lado, en este tema de cómo se está haciendo el acompañamiento a los gurises a través de las plataformas", explicó.



Respecto a posibles mecanismos para recuperar las clases perdidas, manifestó: "No hemos tenido ni tiempo de sentarnos a pensar. Básicamente el tiempo que se pierde lo recuperás poniendo más recursos, por lo tanto más tiempo pedagógico durante el año, o con otro tiempo de medidas que den más tiempo".



Caggiani se mostró conforme con el trabajo realizado a través de las plataformas que impulsa el Plan Ceibal y avisó: "Este año se va a aplicar bastante, porque si hacemos las cosas bien y nos enfermamos ordenadamente vamos a estar ocho meses con gurises faltando 12 o 14 días o docentes faltando 12 o 14 días. Por lo tanto, todo este tipo de actividades van a configurar un soporte bien interesante para cuando se retomen las clases presenciales (...) 12 días de faltas son dos semanas más además de la suspensión de clase, más del doble de lo que faltaría un niño en cualquier otro año".



Asimismo, insistió: "A mí lo que más preocupa son los más vulnerables en términos de aprendizaje. El efecto 'no escuela' a quien más afecta es a ellos".



"Los vínculos que están teniendo las escuelas a través de las plataformas o las múltiples estrategias mitigan los efectos sobre el aprendizaje, pero no sustituyen una cosa por otra. Implican gestos mínimos que preservan el lugar de la infancia. Estar dos semanas encerrado en una casa con todas las comodidades es una cosa y otra estar hacinado durante dos semanas es algo completamente diferente. Ese espacio de la infancia como espacio a ser cuidado y tener actividades propias de la edad, se construye con gestos mínimos del núcleo familiar y de los docentes que están en contacto con esos gurises", agregó.