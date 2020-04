Privados evalúan vuelta a clase en modalidad mixta con días presenciales y otros virtuales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las instituciones educativas privadas evalúan la posibilidad de un regreso mixto de las clases que combine clases virtuales con asistencia presencial. Así lo confirmó Carlos Noya, presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada, al programa Arriba Gente de Canal 10.

“Seguimos viendo la situación con preocupación e incertidumbre. La reunión con Codicen nos sirvió mucho por lo pronto para la validación de los cursos que estamos dando”, dijo Noya. Muchos colegios decidieron instrumentar cursos por videollamada que fueron validados por las autoridades de la enseñanza.

Respecto a la fecha para el comienzo de los cursos, Noya aclaró que la decisión de retomar las clases será tomada por el Sistema Nacional de Emergencias y que cuando se les notifique la fecha, las instituciones deberán estar prontas con los protocolos correspondientes. Noya reconoció que hay una urgencia en el regreso a las clases pero que la salud es prioridad. “Estamos llegando a un punto que hay un equilibrio de lo pedagógico, económico y familiar y necesitamos tener una fecha pronta”, dijo.



“Codicen tiene la intención de que cuando comience lo publico también lo haga lo privado. El protocolo fue un intercambio de ideas. Hay salones grandes que pueden permitir el distanciamiento social y otros no”, aclaró.

Una modalidad sería tomar clases con la mitad de los grupos presencial y otra mitad la tomaría esa misma clase y a esa misma hora a distancia. Luego rotarían y así se podría evitar tener salones con muchos niños en poco espacio.



Las vacaciones también fueron tema de debate. “Los privados que mantuvieron la educación a distancia pueden tomarlas o no. Las vacaciones de invierno tienen un origen sanitario, nos dieron la libertad pero no sería prudente no tomarse esos días. Pero no nos hablaron de tiempo ni de temporalidad”, dijo

Sobre la situación económica de las instituciones y el cobro de cuota, Noya insistió en que es un tema complicado y que es necesario un equilibrio.

“Es una rueda, si los padres no siguen apoyando a los colegios pagando la cuota, los colegios no pueden pagar a los docentes y no se pueden dar las clases. Hay que atender las situaciones de las familias, pero lo que pretendemos y decimos es que se acerquen a cada institución para presentar su caso. Es el tema de mayor preocupación de los padres y de las instituciones”, concluyó.