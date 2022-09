Elecciones en la Udelar: Rodrigo Arim no logró los 2/3 y se vota otra vez en 15 días

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde el retorno de la democracia ningún candidato a rector de la Universidad de la República se ha llevado la victoria en primera vuelta. Ayer por la noche no fue la excepción, ya que Rodrigo Arim logró 71 votos de los 75 que exige esta instancia y deberá buscar su reelección dentro de 15 días, en la tardecita del 12 de octubre.

Al Paraninfo de la Universidad de la República se acercaron a las 19 horas de ayer docentes, egresados y estudiantes dispuestos a votar, o a presenciar la posible reelección del exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas.



Los que sufragaron fueron solo los integrantes de la Asamblea General del Claustro que tenían definido su voto afirmativo para renovar el mandato de Arim, ya que los votos negativos o las abstenciones no tenían validez. Es que la situación que se da es bastante particular, puesto que el rector no tiene rivales que lo desafíen.



Previo a los comicios, Arim no hacía pronósticos sobre los resultados, solo se atrevía a afirmar que cada vez estaba “más cerca de los 2/3”, el mínimo requerido para ganar. El resultado final lo dejó a cuatro votos de obtener esta mayoría simple, que estuvo determinada por la ausencia de representantes que no tenían definido si lo apoyarían o no.

El proceso tuvo comienzo luego de que se determinara que había quórum en el recinto y se acercara a la mesa la candidaturas para el rectorado. Previamente ya se conocía que la de Arim no tendría oponentes, por lo que luego de leer la carta que el rector acercó aceptando su postulación, se pasó a recabar los votos.



Para que Universidad de la República tuviera nuevo rector (o para que el mismo fuera reelegido), se necesitaba alcanzar 75 votos a favor de Arim de los 112 integrantes de la Asamblea General del Claustro.



El clima de esta votación distó en todo sentido del que se mostró en la anterior instancia, del año 2018. En aquel entonces Roberto Markarian iba por la reelección y Arim por su primer mandato. Aquella noche estuvo marcada por cánticos, banderas y silbidos de una agrupación minoritaria, que no permitieron que el victorioso Arim diera su discurso de forma acorde. Los manifestantes se oponían a su candidatura y buscaban entorpecer el proceso.



En este caso, el clima era de calma expectante, ya que sin certezas la posibilidad de que Arim fuera reelecto estaban sobre la mesa.



El primero orden en votar fue el docente que, según la normativa de la Universidad de la República, cuenta con tres representes con voto de las 16 facultades habilitadas para participar. Entre estos Arim tuvo la mayor cantidad de apoyo, ya que por él votaron 40 representantes mandatados por sus agrupaciones.



Cada uno de ellos argumentó su voto y muchos resaltaron el rol que jugó la Universidad de la República durante la pandemia del coronavirus, la vocación de apertura de Arim para negociar cuando se generaban discrepancias entre las diferentes agrupaciones que lo han apoyado y su búsqueda de modernizar la Universidad.

Entre quienes tomaron la palabra resaltó la participación de Juan Carlos Valle, el único representante de la Facultad de Ciencias. En su intervención dio cuenta de un detalle que explicó algunas ausencias, en particular de los órdenes estudiantil y docente.



“Nuestro gremio decidió pedir a los delegados que no se presentarán para dar tiempo al orden estudiantil a decidir, pero me autorizaron a entrar por la convicción y por un documento que marcaba el respaldo a Arim”, advirtió.



Sus palabras anticiparon, de alguna manera, la votación del orden de estudiantes de cara al 12 de octubre, que fueron la gran ausencia de la noche. Este orden tiene dos votos por facultad, pero por no haberse reunido aún algunas agrupaciones solo se presentaron ocho personas que acompañaron a Arim. Es esperable que otros le den su apoyo dentro de 15 días.



Es que dentro de las agrupaciones estudiantiles mayoritarias -la Federación de Estudiantes Universitarios Uruguay (FEUU) y la Corriente Gremial Universitaria (CGU)- la reelección de Arim parece un hecho, y en ambos sectores acompañar su reelección es algo que toma fuerza.

El último orden en proclamar su voto, fue el de egresados que apoyó en gran medida la reelección de Arim. De los representantes llamados a votar, se presentaron 23 personas con su voto afirmativo.



El apoyo al actual rector estuvo marcado, según expresaron los egresados por el impulso por la descentralización, la defensa de la laicidad y su actuación durante la pandemia.



La elección en la Universidad de la República se da en momentos en que varias instituciones fueron ocupadas por un reclamo de docentes y estudiantes de más presupuesto, cuando el Senado está terminado de discutir la Rendición de Cuentas. Arim ha reclamado en varias oportunidades que no se derogue el adicional Fondo de Solidaridad -algo que se prevé en el proyecto. Finalmente esto se haría, pero se le compensaría este dinero a la institución.

Rodrigo Arim.

“Me siento desafiado a cambiar cosas”

n “Quiero ser reelecto por un conjunto de cosas. Primero por un tema personal, la tarea me gusta, pero al mismo tiempo, y haciendo gala de las buenas tradiciones universitarias, no tengo discursos autocomplacientes, por lo que me siento desafiado a cambiar cosas”, dijo el rector Rodrigo Arim ayer a El País. Y añadió: “A la misma vez me siento parte de la institución, porque empecé como estudiante, fui consejero estudiantil, consejero docente, decano ocho años y ahora hace cuatro que soy rector. La universidad es parte de mi vida cotidiana”.