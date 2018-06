“Estamos verdes de esperar el 6%”: sindicatos y gremios estudiantiles marcharon por más presupuesto

“Estamos verdes de esperar el 6%”. Bajo esa consigna marcharon en la noche de este miércoles sindicatos docentes y también gremios estudiantiles, en una movilización que comenzó en la explanada de la Universidad de la República (UdelaR) y terminó en la Torre Ejecutiva (Plaza Independencia).



Este miércoles hubo paro en toda la educación pública a nivel nacional.

Paro afecta a la educación y la salud By EL PAIS Paro afecta a la educación y la salud MIRA TAMBIÉN Paro afecta a la educación y la salud

La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) reclama un mayor gasto público para la educación y, en especial, alcanzar el 6% del PIB para el rubro, como lo sugiere el programa de gobierno del Frente Amplio.



La educación es la prioridad máxima dentro de la Rendición de Cuentas: la ANEP recibirá un aumento de US$ 64 millones, la UdelaR obtendrá US$ 14 millones y la UTEC otros US$ 1,6 millones. Pero este "esfuerzo" solo logra alcanzar el 5,15% del PIB para la enseñanza y no el 6% que se tenía como meta. Tampoco contempla el 1% para la investigación, aspecto que la comunidad científica fijó como prioridad.