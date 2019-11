De Uruguay al mundo, con escala en el Instituto Anglo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A 85 años de su creación el Instituto Cultural Anglo-Uruguayo es la red educativa privada más grande del país. El secreto para su permanencia en el tiempo es claro: la diversificación.



Comenzó en 1934 como un centro educativo y cultural, pero con el transcurrir de los años fue incorporando nuevos desafíos. En la actualidad, además de ser el principal instituto en lo que refiere a la enseñanza del idioma anglosajón, es formador de docentes, ofrece intercambio cultural entre ambas naciones y es un centro de exámenes de la Universidad Cambridge con categoría Platino - es el único en Uruguay que cuenta tal distinción - entre otras cosas.



“La vigencia se logra diversificando los servicios que uno ofrece y hoy por hoy Anglo ofrece una solución diferente para cada propósito”, remarcó Gerardo Valazza, director general del Instituto Cultural Anglo-Uruguayo.

La clave para ofrecer en su abanico una amplia gama de servicios sin perder el rumbo es apostar a la calidad en cada una de sus ramificaciones.



Es decir, cubrir las necesidades con excelencia, señaló Valazza. “Entender realmente lo que necesita el mercado y apostar a la calidad, darles lo mejor, que es lo que nos ha caracterizado en estos 85 años y lo que nos permite continuar creciendo, en todo lo que hacemos”, apuntó.



Y graficó su punto con el respaldo internacional con el que cuentan. Desde el inicio están asociados a una de las instituciones con más prestigio en su rubro a nivel internacional, la Universidad de Cambridge. Por otro lado, en lo que refiere a la formación docente, están vinculados con NILE (Norwich Institute for Language Education), uno de los institutos de excelencia del Reino Unido en lo que refiere a la capacitación de docentes y enseñanza del idioma inglés.

País récord en certificaciones

Uno de cada 200 uruguayos toma un examen Cambridge en Uruguay. Esta cifra es muy significativa, ya que es el país con mayor cantidad de personas certificadas por dicha institución, en relación a su población. En concreto, son alrededor de 22.000 los candidatos que rinden los exámenes de inglés de Cambridge en Uruguay año a año.



“Uruguay es el número uno a nivel mundial en cuanto a la penetración de estos exámenes”, acotó Valazza.



En este punto, comentó que si bien hay mucho para mejorar en cuanto al nivel de inglés de los uruguayos, el avance es sostenido. No solo en lo que refiere a la cantidad de personas que estudian la lengua anglosajona, sino en cuanto al aumento de los niveles a los que llegan, que cada vez son más altos.



“Si bien queda mucho camino por recorrer, creo que se está transitando un camino interesante”, expresó. En este incremento, repercutió de forma positiva la incorporación del inglés cada vez más frecuente en la enseñanza pública y privada. Se proyecta que en una década o dos el nivel aumente de forma considerable.

destacado Platino como Centro de exámenes de Cambridge Es la única institución en Uruguay que logró ser reconocida como Centro de Categoría Platino para los exámenes de inglés de la Universidad de Cambridge. Su servicio a medida y el apoyo académico y asistencia a las instituciones que preparan alumnos para estos exámenes le valieron ser nombrados como Mejor Centro Platino del mundo, en la categoría Servicio al Cliente en 2012. Ese año y también en 2015 el Anglo fue seleccionado entre los tres mejores centros platino del mundo por su crecimiento.

Indicó que el inglés hoy es la lengua franca por excelencia y el idioma que permite que las personas se comuniquen, sin importar su nacionalidad y procedencia.



“Yo creo que es fundamental aprender este idioma, porque uno escucha a los políticos que hablan con frecuencia de la importancia de integrar Uruguay al mundo. ¿Hay que aprender chino? No sé. Lo que hay que aprender es un idioma que te conecte con los chinos, europeos y personas de cualquier parte del mundo, y el idioma que te ofrece esas posibilidades es el inglés”, remarcó.

Formadores de docentes

Además de la enseñanza del inglés para todas las edades, Anglo se posiciona como uno de los principales centros de capacitación para la docencia de este idioma, algo para lo que la institución ofrece una amplia variedad de cursos de distinta índole, y en el caso particular del Anglo Diploma in TEFL y el Anglo Certificate in TEFL – cursos de profesorado , se obtiene un certificado avalado por NILE. Es decir, que al formarse en el Instituto Cultural Anglo-Uruguayo la persona contará con un título de dicha institución reconocido internacionalmente.



Con su foco en la mejoría constante, la institución brinda además cursos para profesionalizar a sus docentes y profundizar en cultura británica, por ejemplo.

Gerardo Valazza, director general de Instituto Cultural Anglo- Uruguayo. Foto: Lucía Durán.

Combinar clases presenciales con plataformas online

Las plataformas online juegan un papel fundamental para la enseñanza de lenguas extranjeras. Permiten que el alumno pueda estar en contacto con el idioma 24/7 a través de distintos dispositivos electrónicos. En opinión de Valazza, su uso es muy provechoso para que el alumno continúe en contacto con la lengua fuera de clase.

“No es una u otra, presencial o a distancia, sino la combinación de ambas lo que consigue los mejores resultados ”, sostuvo. ”El vínculo presencial es fundamental, ya que uno estudia una lengua con el fin de poder comunicarse”. Y añadió: “Las habilidades se desarrollan en el campo de batalla, usándolas”.



Para aportar en este punto, Anglo ofrece un programa de intercambio que ofrece la oportunidad de que uruguayos viajen a Inglaterra para vivir en inglés. No solo tienen clases diarias, sino que pueden practicar en la vida real el idioma. Además, es una inmersión cultural, porque recorren distintos sitios del país y conviven con una familia inglesa para adentrarse por completo a su cultura.