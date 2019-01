La UdelaR destinó más de $ 12 millones a posgrados

En los países de la OCDE, en cambio, la cifra asciende al 12%. Incluso hay lugares como Estonia —la afamada Meca de la digitalización— donde uno de cada cinco mayores de 25 años tiene una maestría o doctorado.

La Universidad de la República, consciente de esta distancia que separa a Uruguay del mundo desarrollado, apostó al incremento de los posgrados para este quinquenio. Pero del dinero que solicitó, solo le fue asignado un tercio. De ahí que cada peso haya sido motivo de discusión para hacerlo rendir lo mejor posible. Durante el año pasado, la Comisión Académica de Posgrado de la UdelaR brindó apoyo económico a más de 30 programas por $ 12.242.317. Esta comisión, que es la que orienta la actividad de posgrado en la Universidad de la República, invirtió en la contratación de profesores del extranjero, salarios de docentes, materiales y evaluaciones con referentes de universidades americanas y europeas.

Las evaluaciones, según comunicó la Comisión, sirvieron para "actualizar el diseño curricular de los programas de posgrado, así como para conformar su cuerpo docente, implementar acuerdos de cooperación con universidades del exterior y mejorar sus sistemas de seguimiento y promoción del estudiantado".

Las autoridades de la UdelaR reconocieron que, pese al esfuerzo, "aún queda mucho" por hacer. Omar Macadar, uno de los integrantes de la Comisión en representación de Medicina explicó que el "sistema académico no crece como debiera y el sistema productivo no los contrata (a los posgraduados) porque no tiene espacios de I+D (investigación y desarrollo) en sus plantas".

En 2017 solo hubo cuatro matriculados más en maestrías que el año anterior, y 12 en doctorados.