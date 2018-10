Tres preguntas a Rodrigo Arim

1 - ¿Hay consenso para transformar la UdelaR?

Los consensos no van a existir en la Universidad de la República. Los consensos son propios de otro tipo de institución. En la Universidad, por definición, va a haber disensos, el tema es articularlos de tal manera que nos permitan las transformaciones que requiere el país. La amplitud de apoyo recibido en esta votación (59 votos en 103) augura que habrá una base adecuada para iniciar el cambio, por ejemplo de la ley orgánica de la Universidad.

2 - ¿Qué propondrá en su primer consejo directivo?

Empezar a trabajar. Las propuestas del rectorado no son individuales, tienen que partir del cogobierno, escuchando a los distintos colectivos. Por tanto, hay que citar a esos colectivos para ponerse cuanto antes a fijar la agenda de trabajo para 2019 y la planificación del presupuesto que la UdelaR tiene que plantear en 2020. Estos últimos años la Universidad estuvo muy ajustada en lo presupuestal y eso es clave. Habrá que pensar a corto, mediano y largo plazo.

3 - ¿Empaña esta elección el ruido de las barras?

No. Ya se discutieron las ideas durante estos dos meses de campaña. Que haya situaciones en las que no se tolere la discrepancia o no se acepten las reglas democráticas, que en este caso significa acatar lo que votó la Asamblea General del Claustro, pasan a ser solo una anécdota de este proceso. Me duele no poder dirigirme al público, pero ahora hay que limar asperezas y trabajar. Uno de los valores de la UdelaR es el cogobierno y hay que cuidarlo.