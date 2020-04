Sindicatos educativos se reúnen hoy con el Sinae por el regreso de las clases presenciales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Codicen y la coordinadora de sindicatos de la educación (CSEU) se reunieron ayer para discutir el retorno de las clases presenciales, y hubo dos posturas claras: los consejeros, salvo el representante de los trabajadores, entienden que hay que trabajar a toda marcha para que el 22 de abril reabran algunas escuelas. Los sindicalistas sostienen que “las condiciones sanitarias no están dadas” y esto mismo le plantearán hoy al Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

En un comunicado que los sindicalistas Elbia Pereira (FUM) y José Olivera (Fenapes) les enviaron a los afiliados, dejan en claro que los docentes sindicalizados piden se revea la resolución adoptada por el gobierno el pasado miércoles: la reapertura de 973 escuelas rurales (todos los centros educativos de este tipo salvo Canelones por los altos contagios y Montevideo que carece de escuelas rurales).

Según los sindicatos, la decisión se tomó de manera “apresurada”, no se ha informado a la población de la marcha epidemiológica de la pandemia, no se han discutido las condiciones laborales en un ámbito bipartito, no hay un protocolo (“más allá de si tenés que usar un tapabocas”, ironizó Pereira) y se “ha desconocido la realidad de las escuelas rurales: no son todas iguales”.

Ocurre que hay centros educativos a los que asisten menos de cinco niños y también los hay a los que concurren más de 80. Hay escuelas cuyos docentes o estudiantes tienen que viajar en ómnibus de línea y otras no. Hay las que están cerca de poblados y las que no. Hay comunidades que cuentan con médico y otras no. De hecho, los maestros sindicalizados acordaron con los sindicatos de médicos del interior y rurales que “sea prioritario la intervención” si se detecta un caso de infección en alguna comunidad rural.



Pese a la exigencia de los sindicalistas, el consejero Óscar Pedrozo, que representa a los docentes (no necesariamente sindicalizados) propuso una vuelta a clase condicionada: “deberá estar avalada por los órganos rectores en materia sanitaria; será paulatina por grupos y clases; gradual para que no genere altas concentraciones; priorizando las localidades en las que no se han detectado infectados; dar prioridad a los alumnos con mayores dificultades de conectividad; asegurando condiciones de salubridad a docentes, auxiliares y alumnos; y en aquellos lados que se minimicen los traslados”.

Para que todos estos puntos sean tenidos en cuenta, el Codicen le encomendó a Primaria una radiografía de las 973 escuelas rurales que tiene que estar pronta para la sesión de hoy.