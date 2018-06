Sindicato de profesores a un paso de ir a la huelga

Este miércoles se completará el paro de dos días que había fijado la Federación Nacional de Profesores de la Enseñanza Secundaria (Fenapes). Por ello se ocupan 20 liceos, cinco de ellos en Montevideo (el 9, 12, 25, 61 y 73). Pero a la luz de los avances —o estancamiento a juzgar por los sindicalistas— de la negociación colectiva, el sindicato de docentes evaluará el domingo la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado.



“El Poder Ejecutivo le falta el respeto a la negociación”, cuestionó Marcel Slamovitz, presidente de la Fenapes. “(ayer) en la reunión con el Pit-Cnt el gobierno no manejó números y esperemos que el viernes sí surjan novedades, porque sin elementos nuevos todo apunta al paro por tiempo indeterminado”.



En los dos encuentros tripartitos que mantuvo la coordinadora de los sindicatos de la educación, los representantes del Poder Ejecutivo se negaron a ofrecerles una propuesta concreta y a especificar números. Pero según los datos a los que accedió El País, la educación aumentaría su gasto en unos US$ 80 millones, yendo cerca de US$ 64 millones para la ANEP.



Esa base presupuestal daría para cubrir el convenio salarial firmado al comienzo del quinquenio, lo que no conforma las expectativas de los trabajadores sindicalizados y tampoco de la ANEP que busca llegar al 6% del PIB destinado a la enseñanza.



Ante este “sabor a poco”, ha ido aumentado la conflictividad. El paro de este miércoles es el séptimo que se realiza en todo el país desde el comienzo del año lectivo; sin contar los paros parciales, locales ni las ocupaciones particulares de liceos.



El presidente del Codicen, Wilson Netto, dijo que la administración evalúa cómo reponer los días de clases perdidos. "En realidad se estableció el comienzo y la finalización (de las vacaciones) pero todo es posible modificar, hay que analizar cómo transcurre el año”, informó a Telenoche este martes.



Para Slamovitz, “Netto tendría que estar preocupado por los problemas edilicios, por los recortes y peleando en la trinchera por más presupuesto”.