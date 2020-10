Sindicato de maestros cuestionó cómo el gobierno comunicó la obligatoriedad de clases

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La educación pasó por varias etapas desde que llegó el COVID-19 al país. La próxima es la obligatoriedad de la asistencia a clase, que comenzará a regir el 13 de octubre. El gobierno realizó el anuncio el jueves en una conferencia de prensa y la Federación Uruguaya de Magisterio se mostró disconforme por cómo se comunicó la decisión.

Esteban Coitiño, integrante del Secretariado Ejecutivo del sindicato de docentes, explicó que no creen conveniente enterarse por la prensa de comunicaciones "tan importantes como está".



"Nosotros somos actores representativos de los trabajares y trabajadoras de Primaria. Creemos que nos deberíamos enterar de otra manera, por las vías institucionales de este tipo de decisiones y no por prensa", agregó en declaraciones a Telemundo de Canal 12.



Además, comentó que siempre están "dispuestos a ser parte de las soluciones" y que "desde un principio" sostuvieron que la educación debía ser obligatoria.



Coitiño también habló sobre la enseñanza en los meses de pandemia. "En ningún momento vamos a aceptar que se diga que no se trabajó ni que el año está perdido", sostuvo. Desde un principio, maestros y funcionarios siguieron trabajando mediante diferentes mecanismo, añadió.