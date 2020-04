Sindicatos de la enseñanza: "Las condiciones sanitarias no están dadas para el retorno de las clases"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou anunció el miércoles pasado que el 22 de abril habrá un retorno a clases presencial en las escuelas rurales. Frente a esto, este martes se realizó una reunión entre el Codicen de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza de Uruguay (CSEU).

Por un lado, en el encuentro la CSEU planteó que se reviera la resolución al igual que lo hizo mediante un comunicado el sábado pasado. Asimismo, expresó que se debe convocar "de forma urgente a la Comisión de Salud Laboral en el ámbito de la ANEP", según un comunicado divulgado este martes.



Desde la Coordinadora se entiende que "las condiciones sanitarias no están dadas para el retorno de las clases presenciales". En la misma línea, dice que "no está dispuesta a participar en la instrumentación de una resolución apresurada" que se tomó "en ámbitos que trascienden a la propia ANEP y a los ámbitos bipartitos". Luego, agrega que la medida no da "garantías para el cuidado de la salud de estudiantes y sus familias y de los propios trabajadores".



Por el otro lado, desde la ANEP entre otras cosas se señaló que la decisión del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) se tomó "a partir de una propuesta" del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP). Además, se explica que el Codicen trabaja en la instrumentación de la medida.



Mañana habrá una reunión entre el Sinae, el Codicen y el Pit-Cnt en la Torre Ejecutiva.