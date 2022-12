Silva tachó cuestionamientos del FA hacia la reforma educativa como “militancia al caos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, fue consultado este jueves por cuestionamientos del Frente Amplio respecto a la implementación de la reforma educativa y las afirmaciones de la oposición sobre un comienzo de año educativo caótico con recorte de horas docentes.

“La militancia al caos. Ayer cuando escuché la conferencia de prensa dije que es lamentable, la verdad que es lamentable. Algunos legisladores del Frente Amplio le piden a este gobierno que haga lo que ellos no hicieron, que escuche las ATD (Asambleas Técnico Docentes), y que tenga en cuenta lo que dicen. Bueno, el gobierno anterior no lo hizo. Las ATD le dijeron que no aprobaran el marco curricular y lo aprobaron. Le piden a este gobierno que no haga una transformación curricular, un nuevo plan que comprenda a todos. Bueno, los gobiernos anteriores lo hicieron”, afirmó.



“Lo que nosotros sí estamos haciendo, que quizá antes no se hizo, es tomar decisiones, es darnos cuenta y ser conscientes de la grave situación que tiene la educación, y en particular aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad, para tomar decisiones y comenzar un proceso de cambio en planes, programas, formas de evaluación, en acompañamiento. Que impacten, que abandonen muchos menos, que no se nos caigan del sistema, que aprendan y que tengan herramientas para ser en la vida lo que tienen que ser, y no aumenten los cinturones de pobreza o las bandas que afectan la seguridad de este país. La educación para eso, junto con otras políticas sociales, juega un rol preponderante”, aseguró Silva.



Sobre las críticas ante la elección de horas docentes, el jerarca señaló que “al igual que en la pandemia, hoy muchos anuncian el caos, pronostican escenarios catastróficos. ¿Sabés quién ha sido siempre el gran aliado de este gobierno de la educación? El tiempo, porque el tiempo le ha demostrado a todos esos -ya sean algunos actores de los sindicatos, o de la oposición, que pronostican esos escenarios catastróficos- que nada de lo que dicen se ha cumplido”.