Sigue polémica por simulacro en el IAVA: Silva dice que "la directora no estaba informada"

El representante de los docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, habló hoy viernes sobre el simulacro de secuestro realizado por algunos alumnos del gremio del liceo IAVA esta semana en la previa a la Marcha del Silencio y la reacción que tuvieron los docentes agremiados al enterarse que él pidió investigar los hechos producidos.

Ayer la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (Ades) emitió un comunicado informando que declaraba a Silva “persona no grata”.

Según expresó la Asociación, la actitud de Silva de solicitar a Secundaria la investigación es "antidemocrática tendiente a reprimir y perseguir y ajena totalmente a la Educación Pública".



En diálogo con Informativo Carve, Silva dijo esta mañana que “antes de realizar cualquier opinión” sobre ”cualquier acontecimiento en cualquier centro uno tiene que procurar informarse”. Y que según las primeras informaciones que tuvo el consejo “no todos los docentes estaban enterados” de que se iba a realizar el simulacro. Por eso solicitó la investigación.

Incluso “la directora no estaba informada y había docentes que no estaban de acuerdo con la medida", agregó.

Y dijo que “cuando se reciba la información que corresponda habrá que conversar con los estudiantes”.

Silva destacó que el simulacro fue una actividad promovida por el gremio de estudiantes “en la cual había un aviso previo a algunos docentes, al docente que estaba en el aula y al estudiante que estaba en la escena. Y luego tenemos entendido que fue sorpresivo para el resto de los estudiantes”.

Hubo algunas reacciones de sorpresa entre los alumnos que no estaban enterados y “alguno que intentó defender al compañero” que simularon sacar a la fuerza del salón, contó.

El consejero también dijo que en el marco de la medida se realizaron talleres en el centro educativo, en los que participaron personas ajenas al liceo. “Por la información que tenemos” no se sabía sobre el ingreso de estas personas. “No había conocimiento y por lo tanto no había autorización”, señaló.

En cuanto al comunicado del gremio docente declarándolo “persona no grata”, Silva dijo que lo sorprendió: “No está bien, no es grato. Quise saber cuál era el fundamento, porque en el accionar de cualquier organización uno tiene que ir al fundamento, saber por qué me declaran ´persona no grata´”.

“Uno cuando lee el comunicado queda perplejo porque si por solicitar información y una investigación se tiene una actitud antidemocrática o se realizan amenazas a la actividad gremial, no lo comparto. Si es antidemocrático haber llegado al Codicen con el voto de casi siete mil docentes….si eso es antidemocrático somos antidemocráticos, pero no lo es. Es todo lo contrario”, agregó.

Estas son las imágenes del simulacro en uno de los salones del liceo: