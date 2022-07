Schipani prepara proyecto por propaganda política en fachada de facultades e insiste en citación a decano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado colorado Felipe Schipani prepara un proyecto de ley para regular el uso de las fachadas de las facultades de la Universidad de la República. Lo hace luego de tener un cruce con el decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), Marcelo Danza, y de convocar a este a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, algo que sucedió en marzo pasado durante la campaña de cara al referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), pero que todavía no llegó a concretarse.

Schipani dijo a El País que volvió a pedir la presencia de Danza en la comisión y que la citación también incluye al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, al tiempo que reconoció que los tiempos se han retrasado debido al quehacer parlamentario y que no está previsto que se pueda concretar la visita de los universitarios antes de que se termine de discutir el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.



Schipani decidió citar a Danza luego de intimar en una carta al decano de la facultad a retirar un cartel gigante en la fachada de la Facultad de Arquitectura a favor de la derogación de la LUC.

Schipani argumentaba que el cartel violaba la laicidad y, tras recibir su carta, la facultad retiró la cartelería. Sin embargo, fue la respuesta que envió Danza al diputado lo que provocó la citación al Parlamento.



En ella el decano dejaba ver que el retiro de la pancarta se dio porque en aquel entonces, el 25 de marzo, comenzaba la veda electoral, y no por los argumentos planteados por Schipani. La justificación molestó al legislador, quien resolvió convocarlo para conocer más en detalle los hechos. El razonamiento fue: si se saca el cartel por la veda es porque antes se estaba haciendo campaña.



Lo estipulado marca que Danza asista al Parlamento junto al rector de la Universidad de la República, Arim, pero ante la imposibilidad de acordar una fecha fue que se decidió postergar la citación para luego de que se apruebe el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

Arim dijo a El País que la discusión es “válida”. Pero dejó en claro que no es un problema de legalidad sino de “pertinencia”.



En opinión del colorado este tipo de hechos se producen con frecuencia en la Universidad de la República y las expresiones de Danza en su última carta al respecto no representan el espíritu de la Constitución, ni ayudan a dejar atrás estos temas. “Dijo que se podía poner un cartel del No junto al del Sí, pero con esa lógica viene cualquier religioso, cuelga su cartel y convertimos los centros educativos en varios templos”, afirmó.