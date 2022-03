Robert Silva resaltó la “buena situación de la infraestructura” para vuelta a clases

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Entre hoy lunes y mañana martes, unos 680.000 estudiantes comenzarán las clases, con el retorno total de la presencialidad y una mejora en la infraestructura de los edificios públicos educativos, dijo Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) en un acto en Las Piedras por el inicio de cursos, del que también participó la directora de Primaria, Graciela Fabeyro.

“En educación inicial y primaria están comenzando 339.000 niños en todo el país; 35.000 en los primeros años de ciclo básico y educación media y superior de UTU y 64.000 de educación secundaria, en un total de 2790 centros de educación pública de todo el país”, dijo Silva.



Silva confirmó que habrá “presencialidad 100%”, y que los centros se encuentran “en una muy buena situación de infraestructura, producto de un plan de recuperación de edificios públicos educativos”. “Ha implicado una proyección de 1.200 millones de pesos de inversión que sin duda es una necesidad”, resaltó.

Robert Silva en inicio de clases 2022. Foto: El País / Francisco Flores

Robert Silva en inicio de clases 2022. Foto: El País / Francisco Flores



El presidente de Codicen agregó que posiblemente haya menos centros a inaugurar, pero mejoras en los ya existentes: “Quizás no cortaremos tantas cintas, pero atenderemos azoteas, ventanas y humedades que los centros educativos no tienen que tener”; el objetivo es “asegurar las mejores condiciones de aprendizaje y de enseñanza” para estudiantes y docentes.

Expectativas

Por su parte, la directora de primaria Graciela Fabeyro, dijo que este es un comienzo de año lectivo “muy significativo” y un tiempo para “agradecer, disfrutar y reconocer el gran trabajo”.



Fabeyro explicó que como cada año, en el primer mes de clases, inspección técnica realizará pruebas diagnósticas para ver la “línea de base del alumnado”. Además, en primaria “la expectativa es afianzar los aprendizajes que quedaron descendidos; trabajar de forma colaborativa para empezar con la transformación curricular y algunas modalidades diferentes para aprender por altos índices de repetición, sobre todo en primer año. Además de seguir trabajando en la transición educativa de primaria a secundaria”.



La directora de primaria detalló que están comenzando las clases unos 20.000 grupos, con docentes asignados en gran parte del territorio salvo excepciones: como140 cargos de maestros que “se está procediendo a la elección” y “algún caso aislado como Soriano con cinco escuelas que aún no se eligieron las direcciones”.

Graciela Fabeyro y Robert Silva en inicio de clases 2022. Foto: El País / Francisco Flores

Uso de tapabocas

Fabeyro fue consultada por la decisión de algunos colegios privados de exigir el uso de tapabocas en las aulas a pesar de que la actualización del protocolo sanitario no lo exija.



“El protocolo vigente es para educación pública y privados. No es obligatorio. Desde el punto de vista de educación y salud recomendamos en espacios pequeños y con muchos niños que aquellos niños que sientan la necesidad de estar protegidos lo puedan hacer. No está en mi esfera sancionar, hay un diálogo permanente”, cerró.