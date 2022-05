Robert Silva sobre inseguridad en centros educativos: "No podemos poner murallas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Nosotros estamos dotando de seguridad a nuestros centros educativos, pero los centros educativos no se tienen que transformar en edificios aislados de la sociedad”, dijo este martes en rueda de prensa el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva.

En los últimos días, las autoridades de la enseñanza han venido recibiendo reclamos, sobre todo de los docentes, por distintos casos de violencia ocurridos. Entre ellos, los profesores del liceo de Delta del Tigre se movilizaron este lunes ante la sede del Codicen por lo que consideran "indiferencia y falta de respuestas".



Silva añadió que en cuanto a la inseguridad “hay responsabilidades compartidas” que hay que “asumir” y “procurar soluciones”.



“(Los centros) tienen que atender e interactuar con la sociedad y nosotros dar herramientas para que se adopten las decisiones y se protejan en lo que haya que proteger, pero no podemos poner murallas y que atrás de las murallas están los centros educativos", manifestó el jerarca.



Consultado sobre el reclamo de los docentes de Delta del Tigre, Silva dijo que Secundaría está trabajando en el tema. “Se atendieron los reclamos de adscriptos, se asignaron horas de apoyo”, manifestó en relación a pedidos de los docentes y destacó que "el liceo cuenta con vigilancia, incluso los fines de semana, las 24 horas".



“Sin perjuicio, hay una situación ajena al centro, de contexto, que hay que trabajar. Nosotros nos reunimos con el ministro (Luis Alberto) Heber, hay voluntad del Ministerio del Interior de colaborar”, apuntó. Asimismo, sostuvo que el asesor de seguridad de la ANEP “está diseñando un plan de involucramiento de la comunidad educativa con lo que pasa en su contexto”.

Además, afirmó que incidentes de este tipo suceden “en otras partes del país, no es un tema exclusivo de ahora, viene de hace mucho tiempo".



“Hay cuestiones que son propias del centro educativo, que se dan en la interna, porque no está aislado de lo que pasa en la sociedad, y otras que son externas, que no es responsabilidad de la ANEP, pero la ANEP tiene que colaborar”, acotó el presidente del Codicen.



El jerarca también fue consultado sobre los reclamos de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), cuyo presidente, José Olivera, dijo en diálogo con MVD Noticias (TV Ciudad) que Silva "no quiso recibir ni a los padres, estudiantes ni docentes de Delta del Tigre" ayer, aunque destacó la presencia de otros consejeros.



Silva afirmó que le avisaron de la convocatoria del domingo de noche para el lunes siguiente. Resaltó que asistieron tres de los cinco consejeros que integran el Codicen y concluyó: "Creo que fueron debidamente atendidos por la autoridad educativa".