Robert Silva: "A la educación no la tomamos como botín de guerra ni mucho menos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, salió al cruce del sindicalista y docente Mario Bango que se presentó en la tarde de ayer martes en la comisión que investiga las horas docentes y planteó que el gobierno "ha tomado como un botín de guerra" a la educación. "A la educación no la tomamos como botín de guerra ni mucho menos", respondió Silva.

"La educación tiene problemas y nosotros tenemos que salir de viejas ortodoxias, o de discursos fundamentalistas, o de poner permanentemente el palo en la rueda y frenar cualquier intento de reformación educativa para darnos cuenta de que a partir de las diferencias se puede construir", expresó Silva, por su parte, en diálogo con "Informativo Sarandí".



El jerarca dijo que en ese proceso es necesario "aceptar que no siempre" se va a hacer lo que cada uno quiere. "Si yo por los dichos de algún dirigente sindical me encono contra el sindicato, como gobernante voy a estar en serios problemas", aseguró.



"Acá lo que nosotros hemos hecho, hablo desde el gobierno de la educación, es poner los puntos sobre las íes en cantidad de cuestiones y decir 'el ámbito de acción de unos es este, el ámbito de acción de otros es este'. Sin perjuicio de que exista diálogo, procura de acuerdo, las decisiones las toma el gobierno, las tomamos nosotros y asumimos la responsabilidad", expresó.



Con respecto a las críticas realizadas por la extensión del fin de los cursos, Silva expresó: "Creo que muchos actores que tienen micrófono han hecho de esto una situación que no es tal", aseguró.



Nosotros tuvimos dos grandes afectaciones, quizás lo número uno fue lo vincular, fue lo que tiene que ver con la socialización de nuestros niños y nuestros adolescentes y hay que poner foco en ellos".



"En segundo lugar está lo que tiene que ver con los aprendizajes, con los logros educativos, el fin último de un sistema. Que obtengan habilidades, competencias para ir culminando los ciclos", dijo y agregó: "Consideramos necesario por la situación de varios meses de suspensión, tratar de generar mayor espacio".