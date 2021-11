Robert Silva dijo que la asistencia a liceos fue casi normal a pesar del paro de docentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Robert Silva, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), aseguró que la asistencia de alumnos “fue prácticamente normal” a pesar del paro de docentes de ayer jueves de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), tras protestar por el recorte en el presupuesto.

“Fue un día con la afectación propia de un paro, pero fue un día en donde en muchísimos departamentos y en muchísimos liceos la asistencia de los estudiantes fue prácticamente normal y el desarrollo también”, aseguró Silva en una entrevista al programa Arriba Gente de Canal 10.



“Hubo situaciones diferentes entre Montevideo y Canelones, lo que pasa siempre. Pero creo que un número importante de estudiantes no perdieron un día de clase que, como siempre decimos, un día menos de clase es un día menos de oportunidad”, puntualizó.



Silva no dudó en recalcar que los días de paro “algunos profesores se adhieren a esa forma de poner en evidencia sus puntos de vista, pero la mayoría no lo hace así”. Bajo esta línea, el presidente de la ANEP sostuvo que en algunos departamentos la asistencia de los profesores fue muy alta.



Por último, enfatizó estar en contra de que los liceos permanezcan cerrados los días que haya paro de docentes: “Si hay paro, algunos profesores no concurren, los liceos están abiertos y las clases, con los que van, es importante”.