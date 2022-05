Representantes de docentes explican por qué rechazan nuevo marco curricular

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los consejeros electos por los docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) explicaron este lunes en conferencia de prensa por qué no votaron el documento base del nuevo marco curricular para la transformación educativa.

En la votación, que tuvo lugar días atrás, los tres consejeros políticos del Codicen votaron a favor, contrario a lo que hicieron los dos representantes de los docentes. El marco curricular, que consta de 58 páginas, sienta las bases sobre qué se espera de la educación obligatoria en Uruguay.



La consejera Daysi Iglesias expresó que el documento “merece un análisis crítico” y “deja afuera a 40.000 docentes, aproximadamente”.

“Se fija solo de los que van a egresar hacia adelante, pero no fija qué va a hacer con 30.000 (docentes) que ya están titulados (...). (El documento base) no sirve porque hay diferentes títulos: título de profesor de secundaria, de maestro técnico, de maestro de educación común primaria… es un tema muy delicado”, afirmó.



Además, Iglesias sostuvo que el documento “le señala a la ANEP que tiene que hacerse cargo de lo exclusivamente pedagógico, que no se sabe qué es, y deja (asignaturas como) lengua, disciplinas y demás para ser evaluado aparte, como si eso no entrara en las currículas de formación”.



Por su parte, el consejero Julián Mazzoni, manifestó: “La cantidad de horas no asignadas en educación secundaria, según nuestros cálculos, implican un ahorro de un millón de dólares para las arcas del Estado y la ANEP. Pero simultáneamente, implica que haya 450 unidades docentes menos y miles de alumnos sin profesores y centenares de profesores sin posibilidades de dar sus clases”.

“Discrepamos con el diagnóstico desde el cual se parte (para el documento base). Se plantea que la situación curricular actual expulsa a los estudiantes de la educación media. Nosotros señalamos que el mismo día que se estaba discutiendo este tema se informaba que se ha duplicado el número de niños en situación de calle en Uruguay. Nos parece que los factores que llevan a la expulsión tienen que ver con situaciones socioeconómicas no atendidas por el Estado”, sostuvo.