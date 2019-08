¿Por qué razones se sienten discriminados los liceales uruguayos en sus centros educativos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este miércoles se llevó a cabo la presentación del estudio "Convivencia y discriminación en educación media en Uruguay".

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) explicó que el objetivo de este estudio es analizar la convivencia con énfasis en situaciones de discriminación, buenas prácticas y elaborar recomendaciones. El estudio, elaborado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue autorizado por las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

"Todo lo que hacemos es para que los chiquilines y chiquilinas sean felices en sus centros educativos y que esos pares en los que confían sean realmente sus pares", valoró Marina Arismendi, titular del Mides.

RELACIONADAS Encuesta de Convivencia en liceos: lo que es real y lo que no del formulario que se viralizó By Irene Nuñez Encuesta de Convivencia en liceos: lo que es real y lo que no del formulario que se viralizó Encuesta de Convivencia en liceos: lo que es real y lo que no del formulario que se viralizó

"Todo lo que nosotros podamos aportar de información, es fundamental para avanzar en derechos humanos", agregó.

Wilson Netto, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), señaló: "No tenemos miedo a las críticas, bienvenidas sean. Nuestro objetivo es aportar con esta investigación. La educación no puede nunca naturalizar espacios de discriminación".

La investigación incluyó a liceos públicos, privados y UTU de todo el país y de todos los niveles socioeconómicos. Se sortearon centros y grupos y la encuesta fue autoadministrada. El total fueron 396 grupos en más de 90 centros, lo que equivale a unas 6.000 personas encuestadas.

Un 89% de los estudiantes manifestó que se siente seguro en sus centros educativos mientras que un 11% comentó que se siente inseguro.

Consultados acerca de cómo intervienen los adultos del centro educativo ante la discriminación, el 42,9% dijo que lo hicieron activamente para intentar frenar el problema. El 12,3% no se enteró, el 9,1% lo ignoró y el 7,2% no sabía cómo resolverlo. Un 26,5% contestó no haber visto problemas entre compañeros y un 10,1% prefirió no responder.

Respecto al tipo de discrimanción, el 41,7% señaló que fue de tipo verbal/emocional, el 16,7% de tipo físico, el 12,95% de tipo sexual y el 12,5% de daños contra la propiedad.

El 56,55% dijo que sí presenció comentarios negativos o insultos por parte de estudiantes. Solo el 20,1% señaló que presenció comentarios negativos o insultos por parte de adultos del centro.

En relación a los motivos, el 33,9% manifestó estar vinculado al color de piel o pelo, el 27,8% a la ascendencia u origen étnico-racial, el 30,5% por ser (o al menos alguien pensó que lo era) gay, lesbiana o bisexual, el 19,3% por la situación económica de su familia, el 16,5% por estar en situación de discapacidad, el 13,8% por ser trans y el 12,0% por ser inmigrante (o al menos alguien pensó que lo era).

El estudio determinó que casi la mitad de los estudiantes de educación media vivió alguna experiencia de acoso o abuso en su centro educativo en el último año.

En educación media básica se vivencia una mayor proporción de situaciones. La población estudiantil trans, no heteroconforme, inmigrantes y mujeres son quienes viven experiencias de acoso o abuso en mayor proporción.