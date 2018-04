"Tengo 56 días de licencia acumulada porque me he dedicado en cuerpo y alma” al Codicen

Celsa Puente renunció ayer lunes a su cargo de directora de Secundaria luego de comparecer ante los integrantes del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública y de que éstos se lo pidieran.

El Codicen no consideró "satisfactorias" las explicaciones de Puente respecto a su licencia: ella había pedido dos semanas para viajar a España, pero no le fue concedida y solo se le dio una, como informara El País en su suplemento Qué Pasa. Desde el consejo esperaban su reintegro para el lunes pasado, pero tampoco apareció. Recién llegó a Uruguay el domingo por la mañana.

Puente habló esta mañana en el programa Todo Pasa de Océano FM y dijo querer "aclarar lo que me parece es fundamental de este cierre de ciclo que nos compromete a todos los uruguayos”.

La cronología de Puente, "la más pura verdad"

“Yo este año no me tomé licencia”, dijo Puente. Y explicó: “Tuve una situación personal, mi papá vivía con nosotros en nuestro hogar y el 20 de diciembre falleció después de una larga agonía. Eso impidió que yo pudiera planificar algún tipo de licencia”.

Dijo que sus compañeros, “sabiendo que no iba a tomarme ningún descanso” en verano, se tomaron parte de la licencia: “(Javier) Landoni se toma todo enero y la consejera electa se fue de viaje”, señaló.



“Yo trabajé todo el mes de enero, trabajé todo febrero, que para nosotros es el mes más fuerte desde el punto de vista institucional. Y pensé que para tomarme un descanso y visitar a mi hija que está estudiando en Cádiz (España), pensé con mi marido tomarme días pegados a Semana de Turismo”, detalló.

“Solicito mi licencia, yo soy excesivamente prolija en el cumplimiento de la normativa, la solicité el 20 de febrero y el Codicen me contestó 21 de marzo, el miércoles previo a la Semana de Turismo. Yo viajaba el lunes 26. Me contestan que me la otorgan hasta el 6 de abril porque ellos veían inconvenientes en la fecha”. Puente había solicitado licencia hasta el 15.



Puente dijo que cuando le llegó la notificación tenía “muy poco margen, tenía mis pasajes sacados, mi planificación hecha. Intenté cambiar el pasaje, pero me salía un pasaje nuevo (…) Me fui de viaje y el 5 de abril, antes de que se terminara la licencia, hablé con mis dos compañeros del consejo y fui comprendida por ambos”.

“Mandé entonces una carta pidiendo que extendieran la encargatura de la dirección general”, viendo que no iba a regresar en la fecha que le pedían.

Puente aseguró: “Tengo 56 días de licencia anual reglamentaria acumulada porque me he dedicado en cuerpo y alma” al Codicen, “desde que fui nombrada para este cargo”.



Del pedido de extensión que envió por carta al Codicen, “no tuve respuesta hasta el miércoles 11 de abril en que recibí una intimación de comparecencia , y esta tiene tres días legalmente” para cumplirse.

“Yo volvía ese fin de semana por lo que ni la contesté porque iba a cumplir el plazo”, agregó.



Y luego señaló que nuevamente “el viernes me mandaron una intimación de comparecencia para las 6 de la tarde del propio viernes, y luego me mandaron una nueva intimación para el lunes a las 9 horas, que fue la que cumplí”.



“Me preguntaron qué había pasado, hago esta cronología que es la más pura verdad. Plantearon que ellos en más de una ocasión habían comentado que les había parecido inoportuna mi solicitud”, dijo.



Además, Puente dijo que “la normativa” del Ministerio de Trabajo “lo dice, los periodos de licencia no pueden subdividirse en plazo menores a 10 días”.

Tuve la sensación de que hubo una vulneración de mis derechos como trabajadora”, concluyó la exdirectora. Y consultada sobre si piensa llevar el tema a la Justicia, dijo: “Todavía no lo decidí”.



"Sigo siendo de Secundaria y lo voy a seguir siendo"

Respecto a las diferencias entre los integrantes del equipo, Puente dijo que “venimos teniendo discrepancias, pero para mí las discrepancias son saludables, son posibilidades de construcción, y lo interesante de tener la miradas variadas es la posibilidad de crear una mirada común y enriquecerse en el intercambio”.



“Desde hoy soy inspectora en la zona Este de Montevideo, sigo siendo de Secundaria y lo voy a seguir siendo siempre”, dijo Puente.

Puente no dejó de mencionar los “logros” que hubo durante sus cuatro años de gestión frente al Codicen: “Estoy muy orgullosa del equipo que logramos formar, las propuestas que logramos sacar adelante (…) Si hacemos un balance de cómo estaba (Secundaria, antes de que ella asumiera como directora) y cómo la estoy dejando hoy, hay una diferencia importante”.



Consultada sobre si la relación que mantuvo con los sindicatos de la educación podrían haber influido en algo con su salida, dijo que “la relación que tuve con los sindicatos es una relación que se fue construyendo, hasta ayer tuvimos una relación con intercambios y miradas muy francas”.