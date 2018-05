Propuesta de Eduy21 crea nueva división en el Frente

"La República de los varoncitos" que quieren cambiar la educación. Así se inició la polémica en redes sociales por la falta de mujeres en la presentación de los planes educativos de Eduy21. Los contenidos del Libro Abierto, elaborado por la organización, no convencen al Movimiento de Participación Popular (MPP) y a algunos sindicatos docentes que entienden que la mayoría de las medidas ya se están aplicando.

La senadora Ivonne Passada (MPP) dijo a El País que "las metas que Eduy21 presentó ya se están trabajando dentro del gobierno y existen avances en las mismas (...) Estoy convencida de que ya tenemos una base construida estos años y nadie ha dejado de proyectar el futuro de la educación. La presentación del estudio de estos técnicos y sus diagnósticos nos deja la duda si está planteada sobre esta década o se corresponde con décadas anteriores", señaló.

Según dijo, en la actualidad un tercio de las escuelas son de tiempo completo y un 5% de los liceos de tiempo extendido. Si bien entiende que podría ser una buena medida la ampliación del horario, advirtió que supone "un mayor gasto y presupuesto (...) Esa propuesta que todos quisiéramos tiene un correlato de dinero", insistió.

Para la senadora, "lo más preocupante" es que se plantea un nuevo modelo de autonomía para los centros y un cambio en el estatuto del docente. "Las refundaciones pueden sonar bien, pero no se logran a partir de un cambio de la arquitectura institucional, sino sería muy fácil", aseguró.

En los mismos términos se expresó el consejero de Primaria Pablo Caggiani, quien también integra las filas del MPP. Sus primeras críticas se hicieron por Twitter, cuando se trasmitía online el evento de Eduy21 realizado el pasado miércoles, en el Palacio Legislativo. "Es el momento de la República de los varoncitos que van a cambiar la educación", escribió. "El 95% de las maestras son mujeres y la no aparición de mujeres en escena también habla de la propuesta realizada", dijo Caggiani a El País.

Consultado acerca de las propuestas de Eduy21, Caggiani contestó que "hay un esfuerzo por sistematizar una serie de ideas que nuclean a un conjunto de actores liberales, conservadores y religiosos". Pero remarcó que "muchas de las ideas son cosas que ya se vienen implementando". Como ejemplo, citó la universalización de la educación a partir de los tres años y el bajo porcentaje de repetición en Primaria.

Además, señaló que existe una serie de propuestas que generan "dudas" desde su punto de viabilidad debido a la falta de presupuesto. "Estamos haciendo un esfuerzo importante para llegar al 6% para la educación y no vamos a llegar. Y la propuesta de Eduy21 es el 8% del PIB", aseguró. Dijo que si se cumple el planteo que ningún docente puede tener menos de 30 horas en un centro, se debería aumentar en 50% el presupuesto de Primaria.

A nivel de la izquierda no todos son críticas. Integrantes del gobierno como el ministro de Economía Danilo Astori, el subsecretario Pablo Ferreri y el intendente de Canelones Yamandú Orsi seguían una a una las propuestas en primera fila.

El diputado y vicepresidente del Frente Amplio José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) fue orador en el evento de Eduy21 en representación de la coalición. Sin embargo, recibió por ello la crítica de Caggiani en Twitter: "Realmente no encuentro un solo argumento válido para participar. El único que se me ocurre es que superamos el 6% del PIB".

Mahía, sin embargo, dijo en la presentación que no se desmarca de Eduy21 porque su base "es la misma" que la que "figura en el programa" del Frente Amplio.

Orsi, quien asistió a la presentación del Libro Abierto, dijo que "la gente de Eduy21 es muy potente" y comparte "algunas propuestas". Pero advirtió, en base a su experiencia en la educación cuando se debatió la reforma de Rama (1996), que "cualquier reforma que hagas, si no la hacés con un consenso de los actores, no sale". En particular, Orsi explicó que "esto (el debate educativo) se hace con los trabajadores de la educación" o, de lo contrario, "se va a complicar".

Precarización.

Eduy21 "plantea, en nombre de la equidad, políticas que llevan a una precarización de los contenidos", dijo Javier Iglesias, dirigente de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (ADES). "Se entiende que el problema es la repetición, que por eso los chiquilines no egresan y, como conclusión, quieren sacar las asignaturas y bajar la calidad".

Para el sindicalista, esta "precarización" es la que termina haciendo que la educación pública "se debilite" y haya quienes opten por el sector privado. Por eso ADES sostiene que, la de Eduy21, "es una propuesta privatizadora".

Ninguno de los directivos de ADES participó de la presentación. En parte, porque el evento coincidió con el paro zonal decretado por la Fenapes en reclamo de más presupuesto. Y en parte, porque "no se nos convocó", afirmó Iglesias. Aun así, aclaró que le "parece raro" que Eduy21 quisiera dialogar con los sindicatos cuando sus integrantes (los de Eduy21) han dicho que "la reforma debe hacerse aún a punta de cuchillo".

Tras leer "por arriba" el documento de más de 100 páginas, Iglesias reconoció que no todas las posturas son irreconciliables. De hecho admitió que tanto los sindicatos como el movimiento ciudadano coinciden en que "cualquier cambio necesita presupuesto… más presupuesto".

"Las mujeres no estuvieron en la foto, ni en la primera fila"

No se vio a ninguna mujer en la foto de la presentación del Libro Abierto de Eduy21 en el Palacio Legislativo y eso generó polémica en las redes sociales, más allá de los contenidos de lo propuesto.

La directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo e integrante de Casa Grande, Fabiana Goyeneche, dijo a El País que sus críticas apuntan a que "rompe los ojos" la falta de mujeres. "Estamos acostumbrados y se produce con mucha frecuencia que se hagan eventos ampliamente masculinos. Se lo señalamos a Eduy21 o en mi caso al Frente Amplio o a cualquiera. Pero en educación duele más porque estamos hablando de un área altamente femenina y eso es más paradójico todavía, porque no hubo presencia ni de una sola mujer", subrayó Goyeneche.

Según dijo, las mujeres no estuvieron "ni en la puesta en escena", ni en la foto, ni en la primera fila del público. "Había gente del Frente Amplio y de todos los partidos y la crítica que hacemos cabe igual para todos (...) Es como muy serio, que en un evento que se presenta como renovador en su propuesta, queden las mujeres absolutamente afuera", insistió.

Cuando Goyeneche hizo pública su crítica en Twitter, el economista Rafael Mantero (integrante de Eduy21) le contestó que en la página cuatro del Libro Abierto "hay una enorme cantidad de mujeres involucradas". "Esto lo hace aún más grave al tema porque las mujeres hacen el trabajo invisible, en el sentido que contribuyen en el libro, pero al momento de presentarlo no aparecen. Es lo que ha ocurrido siempre, pero genera más rechazo al tratarse de la educación porque estamos en un área donde si hay algo que abundan son mujeres con mucha formación y mucha capacidad de generar propuestas desde todas las perspectivas", respondió Goyeneche. La jerarca consideró que "se trató de un hecho simbólico muy grave" el que involucró a Eduy21.