Este miércoles profesores de secundaria realizarán paro de 24 horas

Los liceos públicos de Montevideo van a parar este miércoles 11 todo el día porque el sindicato que reúne a los profesores de Montevideo, Ades, no obtuvo el compromiso por escrito que pretendía del Poder Ejecutivo de comenzar cuanto antes de una negociación sobre aspectos presupuestales.



El sindicato reclama ya la negociación tomando en cuenta que el plazo constitucional para presentar el proyecto de Rendición de Cuentas vence el próximo 30 de junio. El año pasado entiende que no hubo diálogo y no quiere que se repita la situación en 2018



Marcelo Estévez, dirigente de Ades Montevideo, dijo a El País que el gremio había enviado hace más de una semana una carta pidiendo la apertura del diálogo y al no obtener respuesta una asamblea extraordinaria decidió en la noche del lunes la adopción de la medida.



Según Estévez, con la actual asignación presupuestal no se puede cumplir por parte del gobierno el compromiso de que los grupos liceales no superen los 30 alumnos. El no cumplimiento de este compromiso ha llevado a la ocupación de algunos liceos. Denunció también que en algún liceo no se constituyeron los denominados “equipos multidisciplinarios” y que faltan adscriptos, situaciones que fueron advertidas en diciembre pasado.



El paro será acompañado de una asamblea sindical a partir de las 13 en la sede del Pit-Cnt de la calle Jackson. “La idea del sindicato es sentarse a negociar pero las señales que vienen del Ejecutivo son otras porque hay poca voluntad de diálogo. Evidentemente tanto el Poder Ejecutivo como el Codicen hacen caso omiso”, señaló Estévez.



Los gremios de la enseñanza son conscientes de que este el último año de este gobierno en el que se pueden obtener mejoras presupuestales.