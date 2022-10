Primaria hará talleres de contención en la escuela de la niña asesinada por su padre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sábado en la madrugada la comunidad de Albisu (Salto), en donde viven menos de 500 personas, sufrió un episodio desgarrador. Un padre de 43 años mató a su hija de siete dentro de su casa y luego se quitó la vida. El hombre tenía denuncias por violencia doméstica por parte de la madre de la niña y se había separado de ella hace 15 días.

Ante la tragedia, Primaria decidió realizar hoy una intervención en la escuela N°89 -a la que iba la víctima- a partir del programa Escuelas Disfrutables, compuesto por psicólogos y trabajadores sociales. Se realizará una jornada de reflexión y contención para los alumnos del centro que durará todo el día e intentará a aproximarse al tema de la muerte y el duelo.



Se trata de una escuela rural con pocos alumnos por lo que hay una relación muy cercana entre todos. Desde la escuela aseguraron que no había ninguna sospecha de que pudiera ocurrir algo de esta magnitud. La niña vivía con su madre durante la semana y sábado y domingo se iba a dormir a lo de su padre.



“El martes la escuela estará abierta, se trabajará con el grupo al cual pertenecía la niña y con los demás maestros para proporcionarles herramientas para la contención”, informó a El País la subdirectora de Primaria, Olga de las Heras. También estarán presentes las inspectora de zona y la inspectora departamental.



Por otro lado, el Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU) se contactó con la familia y brindó su apoyo para los hermanos de 20 y 17 años y su madre. “Nos pusimos a disposición, pero depende de lo que ellos quieran. Hay que respetar su espacio de duelo”, dijo a El País la directora de Salto, Carolina Meireles.

El homicidio

Pasada la medianoche del sábado, la Policía fue alertada de que un hombre estaba encerrado con su hija en una casa en la localidad de Albisu, a unos 10 kilómetros de la ciudad, y no respondía al llamado de familiares. El padre había tenido un conflicto con su pareja y le mandó un mensaje advirtiéndole que se iba a matar y haría lo mismo con la niña, pero creyó que era una exageración y que solo quería llamar la atención.



Los agentes concurrieron al lugar y, bajo autorización de familiares, rompieron una ventana para entrar. Se encontraron con una escena devastadora y los cuerpos sin vida.



Según el parte policial, la niña fue asfixiada y el hombre se ahorcó.

Los funcionarios policiales tuvieron que trasladar los cuerpos hasta la morgue que está en el Cementerio Central de la ciudad porque las ambulancias no llegaban hasta esa localidad.



La última denuncia por violencia doméstica hacia el hombre había sido en julio de 2021 y actualmente no tenían medidas cautelares vigentes. Cuando la pareja declaró ante la Policía, dijo que tenían problemas de convivencia, pero su exesposo se llevaba muy bien con sus hijos. “No entiendo qué pasó para que él tomara tal decisión”, expresó.



El pueblo de Albisu está muy afectado. “Quién va a pensar que una persona que venía todos los días acá a comprar y a charlar iba a terminar cometiendo semejante crimen”, contó a El País Miriam, una almacenara de la localidad.



Si bien la familia de la niña no quiso hacer declaraciones, estaba en la Jefatura de Policía de Salto haciendo los trámites, y un tío de la víctima dijo al pasar: “Tenemos mucho dolor, nos sentimos muy mal por lo que pasó”.

La Policía Científica realizó el relevamiento de la escena y además concurrió el Comando de Jefatura de Policía. La fiscal encargada del caso es Valentina Sánchez.

Programa de mejora educativa



El programa Escuelas Disfrutables fue creado en 2008 y tiene como objetivo principal generar intervenciones integrales que mejoren el clima institucional de las escuelas para propiciar una mejora en la calidad educativa.



Se fomentan los factores de cambio y de innovación y se aplica una nueva mirada de intervención de los equipos de psicólogos y asistentes sociales. No solo está dirigida a los escolares, sino que también supone talleres para las familias y los docentes.



Hay cuatro actividades: desarrollo de proyectos interdisciplinarios en escuelas, acciones conjuntas con escuelas que cuentan con maestros comunitarios, intervenciones ante situaciones emergentes en escuelas (este sería el caso del homicidio en Salto) y la talleres de autocuidado (educación sexual, adaptación escolar, egreso, violencia, etc.



El programa se llevó a cabo en la escuela de Barros Blancos cuando siete niños se autolesionaron a partir de un videojuego llamado Poppy Playtime, cuyo protagonista es un monstruo que lleva el nombre de Huggy Wuggy. Dos de los niños tuvieron que ser atendidos en un hospital.