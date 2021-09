Primaria busca sistema "donde quede la menor cantidad posible de niños sin comer"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles se llevará adelante un paro general convocado por el Pit-Cnt en reclamo de "soluciones" al gobierno en varias áreas. La Federación Uruguaya de Magisterio - Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) se adhirió al paro, y tras negociaciones con las autoridades de la educación no está asegurada la alimentación escolar en todo el país.

El País informó el jueves pasado que desde la Dirección General de Primaria le solicitaron al sindicato el viernes 3 de agosto que, de cara al paro general, se llevaran adelante guardias gremiales "mínimas" para atender solo la alimentación de miles de niños ese día. Sin embargo, desde el sindicato de maestros se insistió en que se implementen tickets de alimentación, un mecanismo que el presidente del Codicen, Robert Silva, considera de valoración "muy negativa", así como de "escaso impacto".

El entredicho prosiguió y hasta este martes de tarde persisten dos opiniones opuestas. En rueda de prensa este mediodía, Silva dijo que los centros educativos "donde los docentes (asistan), que la mayoría asisten, van a estar abiertos". "En consulta con los respectivos centros educativos, la exhortación es a que mañana todos los que puedan tener presencialidad en la educación pública de este país, la aprovechen y la tengan", añadió.



Sin embargo, señaló que le solicitaron a FUM TEP una guardia gremial "mínima" para 340 escuelas que "no abrieron" en el anterior paro general de mediados de junio, para brindar un menú de emergencia pero no tuvieron respuesta positiva. "Es más, a la última bipartita no fueron", dijo.



Además, consultado por El País, el jerarca explicó: "La Dirección de Primaria está haciendo el mayor de los esfuerzos para instrumentar un sistema donde quede la menor cantidad posible de niños sin comer", y para ello se solicitó a FUM-TEP que indique qué escuelas estarán abiertas, pero no recibieron esa información.



Por su parte, la secretaria general de FUM - TEP, Elbia Pereira, dijo a El País que "nunca hubo guardia gremial por alimentación en la historia". Agregó que desde la ANEP "no accedieron a los tickets de alimentación propuestos por la Federación y aún no respondieron al grupo de trabajo que piense la alimentación de niñas y niños los 365 días del año".