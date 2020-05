Preparar el regreso a las aulas llevará dos semanas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El anuncio más esperado por miles de familias lo hizo ayer al mediodía el presidente Luis Lacalle Pou de gira en el litoral: dijo que el miércoles que viene “seguramente” habrá noticias y que la idea es que primero arranquen las clases en las escuelas antes que en los liceos.

A más de 300 kilómetros de Nuevo Berlín, donde se encontraba el presidente, las autoridades del Consejo Directivo Central (Codicen) se reunían a esa hora con los representantes de los órganos desconcentrados (Primaria, Secundaria y UTU) para empezar a definir justamente cómo sería el regreso a clases.

Más tarde estaba proyectada una reunión del Codicen con los sindicatos, pero de ambos encuentros surgieron algunas conclusiones concretas. Primero, que las autoridades del Codicen no estaban al tanto de una eventual fecha de vuelta a clases (“nadie tenía ni idea”, dijo a El País el consejero de Primaria Pablo Caggiani) y que, cuando esa fecha sea confirmada por Presidencia, llevará al menos unas dos semanas ultimar todos los detalles para poner todo en práctica, dijeron a El País fuentes del organismo.

Otra fuente dijo que “lo razonable” es que el Codicen sea consultado antes de adoptar una definición y que no sería una solución homogénea porque lo razonable es ir levantando “llaves de a una”.



Segundo, los representantes de los desconcentrados reiteraron su necesidad de “volver cuanto antes” a las clases presenciales. Primaria expresó su preocupación por la situación de los alumnos “más rezagados” y que han perdido contacto con las escuelas, Secundaria por los de primero y sexto de liceo y UTU por los de los talleres prácticos. Así, Primaria, Secundaria y UTU se llevaron “de deberes” presentar sus respectivos planes de reinicio, que se definirían en una reunión entre miércoles y jueves de la próxima semana, dijeron a El País fuentes del Codicen.

También se ratificó que, como ha informado El País, el regreso será con una combinación entre clases presenciales y virtuales y no todos los alumnos al mismo tiempo en los centros educativos. Las clases presenciales no serán obligatorias y a los alumnos que son población de riesgo por tener enfermedades se les pedirá que sigan los cursos a distancia. El protocolo para los funcionarios está casi pronto y se votará el próximo martes.

Desconectados

Los docentes expresaron su preocupación por los niños rezagados y preguntaron qué estrategia se seguirá, en una reunión de cuatro horas que se realizó ayer de tarde entre la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) y el Codicen.



Según informó ayer el semanario Búsqueda, hay casi 70.000 alumnos de Primaria y Secundaria que están “desvinculados”. Es cerca del 10% de los estudiantes matriculados a comienzos del año lectivo en toda la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

En Primaria ya trabajan en identificar y rastrear a esos niños que no se han conectado a la plataforma de Ceibal: “Vamos a rastrearlos en todas las modalidades posibles, con las redes en territorios y los maestros comunitarios, que lograron bajar la cantidad de gurises desvinculados con llamadas e idas a las casas”, dijo Caggiani.



José Olivera, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), dijo que “el problema es cómo llegar a ese núcleo duro de los estudiantes que no tienen las condiciones para mantener un vínculo permanente con la institucionalidad educativa”.

El Codicen respondió que hay diferentes estrategias porque “el año lectivo no está perdido y no se puede decir que hay desertores”, según explicó Olivera.



En la misma línea, la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Elbia Pereira, dijo a El País que preocupa la situación de los niños rezagados y que debe haber un refuerzo en la enseñanza en esos casos.



“Hay que pensar estrategias para acompañarlos, pero nos dijeron que no hay una decisión formal, solo abordajes en algunas áreas en el consejo de Primaria”, indicó.

Para el consejero Caggiani, otro tema a tener en cuenta son “los arreglos de cuidados entre las familias” cuando se concrete el reintegro a las clases, que seguramente sea gradual y no todos vayan a las escuelas todos los días. “Si tenés tres gurises en tu casa, hay que llevar y traer a uno o dos y cuidar al que está en casa, es un escenario difícil para los padres”, indicó.



Además, “la marcha atrás debe estar bien aceitada” según Caggiani porque, como ha pasado en otros países donde volvieron a las clases, puede haber un brote y todo deberá cambiar de un día para el otro.

Casi todo acordado: el protocolo de ANEP se firmará el próximo martes

El próximo martes a las 10 de la mañana los sindicatos de la educación firmarán con el Codicen el protocolo sanitario, el documento paraguas que regirá para toda la ANEP. El texto está acordado en casi todos sus puntos, según supo El País.

Solo hay una diferencia respecto a si se considera como grupo de riesgo a los mayores de 60 o 65 años. Entre otros puntos, el texto dice que en la reapertura de los centros educativos habrá que cuidar la distancia de dos metros, el uso de tapabocas será obligatorio para los docentes, habrá una alfombra sanitaria para desinfectar el calzado y se realizará hisopado a los funcionarios que manifiesten síntomas de COVID-19.

Los horarios serán escalonados en pocos días a la semana, habrá descansos y, en un comienzo, no se habilitará el tiempo pedagógico extendido.

Además, cada docente y estudiante que ingrese al centro educativo se tendrá que lavar las manos. La práctica se repetirá cada determinada hora. La ANEP habilitará cuatro números de teléfonos por consultas sanitarias.