Preocupan los resultados de UTU en las pruebas Aristas

El pobre está destinado a que, en promedio, le vaya peor en Matemática que a un rico. No es un dato nuevo. La prueba Aristas, cuya primera parte se difundió en agosto, había demostrado que ocho de cada diez estudiantes que asisten a tercer año de enseñanza media en los barrios más pobres son incapaces de calcular un promedio (la media aritmética). En cambio, en los sectores más favorecidos, solo tres de cada diez no logra realizar ese cálculo. Pero la parte no publicada del informe muestra que además del contexto, el tipo de centro educativo hace la diferencia. Y la UTU está en la “peor ubicación”.

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), el organismo encargado de la prueba, publicó la base de datos de ésta con el objetivo de “transparentar” el proceso y poner fin al culebrón desatado por el retraso de la difusión (el compromiso de la comisión directiva era que se publicara antes de las elecciones nacionales y esa tardanza llevó a la renuncia de uno de sus directivos). Aun así, la base de datos excluye a los centros educativos rurales y presenta de manera poco “amigable” a los liceos gratuitos de gestión privada.



Resulta que Aristas es la primera prueba nacional que permite la comparación de desempeños en Matemática y Lectura según el tipo de centro educativo. Y los resultados muestran un escalonamiento que pone el dedo en la llaga ideológica: a los privados les va mejor y a la UTU bastante peor que los liceos públicos.

Para seguir con el ejemplo del “promedio matemático”, los datos procesados por El País y cotejados con evaluadores especializados en educación muestran que el 31% de los alumnos de liceos privados (sin tener en cuenta el contexto) son incapaces de calcular exitosamente un promedio.



En los liceos públicos ese porcentaje asciende al 66%. En el ciclo básico de UTU llega al 80%. Y en la Formación Profesional Básica (que es la modalidad de UTU que trabaja con estudiantes con mayor rezago): el 90% no sabe hacer un promedio (no llega al nivel 3 de Aristas).

La Formación Profesional Básica arroja siempre magros resultados: en distintos barrios, distinto sexo y distintas edades. Vale aclarar que los estudiantes de tercero de esta modalidad tienen, en promedio, casi 18 años. Mientras que en los liceos (públicos o privados) no llegan a los 15 años. Significa que el FPB es una población que acumula una trayectoria de “fracaso escolar”.

Pero donde no se pensaba que existiera tal diferencia es entre el ciclo básico “común” de UTU y los liceos públicos, mucho más luego de que la UTU haya sido uno de los desconcentrados que más creció su matrícula y más defendió el presidente del Codicen de la ANEP, Wilson Netto.



En este sentido, el Consejo de Formación Técnico Profesional (UTU) venía trabajando por limpiar su imagen de “mala calidad” en comparación a Secundaria. Pero los resultados de Aristas parecen tirar por la borda ese esfuerzo de persuasión: a mismo contexto, también la UTU obtiene peores resultados.

Entre los estudiantes “más ricos” -que es donde los liceos privados concentran el 82% de su población y es, por tanto, más fiable la comparativa- los de UTU siguen siendo los de peor desempeño: el 75% no logra calcular un promedio matemático (en los liceos públicos es el 57% y en privados el 28%).

En algunos contextos, la distancia entre liceos públicos y privados desaparece (muy similar a lo que reflejaban las pruebas PISA), pero lo de UTU es marcado en todos los quintiles.



La interpretación de estos resultados es parte de lo que explica que el Ineed aún no haya publicado el informe final de Aristas. Ha habido seis versiones y ahora los técnicos se volvieron a centrar en la tercera versión, pero “haciendo retoques” (por lo que ya no usan número de versiones, sino letras). La semana que viene la directiva del Ineed votará la aprobación de la última versión, letra F.