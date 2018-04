Preocupan las aulas repletas en Melo

El presidente de ADES-Cerro Largo, Luis Fratti, dijo que "esto es perjudicial para los alumnos al no ser atendidos debidamente". Dijo también que "un grupo de cuarto año del nocturno tiene 78 alumnos, un sexto humanístico cuenta con 60 estudiantes en el aula y los sextos de Economía e Ingeniería superan los 40 estudiantes".

La alumna Lucía de los Santos señaló que "nosotros, los estudiantes, somos los más afectados con esta situación, ya que no nos encontramos en condiciones adecuadas para nuestro aprendizaje". "Al hablar de condiciones nos referimos a la falta de bancos y sillas; al estrecho espacio para ingresar, salir y trasladarnos dentro del salón", señaló. "Es imposible la relación docente-alumno, es escasa la posibilidad de visualizar completamente la pizarra, es difícil oír al docente mientras este brinda su clase, y la poca ventilación y fluidez del aire dentro del salón generan un ambiente caluroso e incómodo", agregó.

Los padres también expresan su desagrado por la situación. En una carta señalaron que "ante lo expuesto, y teniendo en cuenta que cursan su último año en Secundaria, nos preguntamos: ¿dónde está la Educación de calidad?, ¿qué y cómo aprenderán nuestros hijos en esas condiciones?" "Solicitamos pronta respuesta y solución", plantean en la carta que entregaron a la dirección del liceo y al sindicato de docentes. "Existe hacinamiento de alumnos, algunos de ellos quedan sin asiento y en el pasillo porque dentro del salón no caben todos, otros están contra la pared al lado del pizarrón (provocando problemas de visualización), no hay espacios entre las filas quedando literalmente amontonados". "No cuentan con servicio de cantina, en cada recreo salen al comercio más cercano a comprar alimentos, deben cruzar la Avenida Ejido que es intensamente transitada".