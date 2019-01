Preocupa falta de algunas profesiones

En la sección de clasificados, el aviso diría algo así: "Se buscan profesionales". Debajo del título iría una aclaración: "Se necesitan de todas las áreas y en especial en Ingeniería, Química, Ciencias y Agricultura". Es que desde hace más de una década los ingresos a la universidad —al igual que los egresos— están concentrados en Medicina y en las carreras de enseñanza comercial y administración.

El Panorama de la Educación que presentó el Ministerio de Educación ayer confirma que cada diez nuevos ingresos a la enseñanza universitaria, cuatro optan por las áreas de conocimiento "taquilleras". Y si bien la cantidad de graduados al año sigue siendo baja en todas las orientaciones (fueron solo 11.580 en 2017), "se está notando un crecimiento no adecuado en carreras de corte productivo y de desarrollo tecnológico, que son las que más demanda el mercado hacia el futuro", explicó Fernando Peláez, prorrector de Enseñanza de la UdelaR.

Cuando el exrector Roberto Markarian asumió su cargo, había planteado la posibilidad de destinar algunas becas para incentivar el estudio en algunas áreas. Pero "la falta de presupuesto" dejó trunca aquella idea, explicó Peláez.

Hoy el debate sigue vigente, reconoció la directora de Educación, Rosita Ángelo. Sin embargo no hay ningún planteo oficial de cómo proceder en ese camino, más allá de "dar a conocer mejor la oferta universitaria y las carreras nuevas que hay en el interior del país", muchas de ellas destinadas al área productiva.

Para Rodrigo Arim, el novel rector de la UdelaR, "el problema más grave no es dónde se concentran los egresos sino la cantidad total de egresos". Pero insiste en que los incentivos, teniendo una proyección país de qué se necesita "apuntalar", no es una discusión de la UdelaR sino "de la política pública que viene de afuera".

En este sentido, ejemplificó, la UdelaR ya tiene aprobadas más de diez nuevas carreras, pero "no se cuenta con el financiamiento para ejecutarlas".