Entre polémicas por el calendario comenzó un nuevo año lectivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las autoridades de la Educación dieron apertura al año lectivo en la escuela N° 378 de Nuevo Mendoza, un centro educativo que tiene unos 400 alumnos que estudian bajo modalidad Aprender, un programa para quienes se encuentran en un contexto crítico.

Cada niño recibió un kit de útiles escolares y libros. Primaria entregó unos 700.000 libros en total e invirtió $ 105 millones sumando otros materiales.



El año lectivo empieza "mejor que otro años", dijo a El País Wilson Netto, presidente de Codicen. Detalló que hay "343.000 niños que inician Primaria" y se sumaron "dos liceos nuevos en Montevideo y 8 UTU nuevas en todo el país "que van a permitir también incrementar la cobertura en educación media".

Sobre la polémica por el inicio de clases antes de los feriados de Carnaval Netto dijo que tanto padres como niños se mostraron contentos en el acto de inauguración. "Yo creo que había que escuchar a los niños y a los padres como lo hicimos a la entrada, una alegría enorme de iniciar este proceso".

"A veces las voces las toman personas que tienen mayor posibilidad de llegar a los medios de comunicación o están posicionados mejor como generadores de opinión, pero no es la gente", dijo Netto y agregó: "La gente no tiene la posibilidad de expresarse y aquí hoy claramente creo que lo han hecho como seguramente ocurra en todo el país".



Por otra parte, el presidente del Codicen, apuntó contra los sindicatos y dijo que "lo del comienzo de clase es histórico, es un clásico que ciertos sectores digan que no están dadas las condiciones. Cada vez se han mejorado las condiciones y el discurso siempre es el mismo".

Son 2.318 las escuelas que hoy abrieron las puertas a sus alumnos este 1° de marzo. Solo hay dos que, por decisión de Primaria, postergan el inicio para el miércoles 6: la N° 296 de Pando y la N° 240 de Montevideo, ambas porque están en obras. Otras que están ultimando unos “detalle edilicios” arrancaron, pero en otros centros educativos o en salones de Mevir. Una es la escuela del faro de José Ignacio a la que se le había volado el techo.

Una novedad de este año es que la enseñanza de inglés será obligatoria y universal en todas la escuelas. Ya no se permite la excepción por falta de docentes o porque la maestra no acepta el trabajo por videoconferencia. El objetivo del Codicen es que los alumnos lleguen a un nivel de examen First al término de la educación obligatoria.