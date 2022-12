Polémica por inscripciones: familias dicen que hay "corrupción" en el sistema público

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A las siete de la mañana del 12 de diciembre pasado, unas 22 familias estaban en fila en la puerta de la Escuela N°163 Galicia, ubicada en el Prado. Más de la mitad de ellas habían estado en ese mismo lugar toda la noche. La primera persona de la fila había llegado a las cinco de la mañana del día anterior y cuatro horas después ya había seis familias aguardando. Algunos llevaron sillas de playa y otros se sentaban en el piso cuando las piernas ya no les aguantaban más.

Los mates pasaron de mano en mano entre madres, padres y abuelos, al igual que algunos snacks para llenar el estómago. Así, conociéndose entre todos, mataron el tiempo hasta que abrieran las puertas de la escuela para poder inscribir a sus hijos en este centro de tiempo completo.



Horas después, alrededor de las tres de la madrugada del 12, comenzó a llover fuerte y aquellas familias que tenían auto se metieron a refugiarse de la tormenta y le ofrecieron a quienes estaban a la intemperie que se subieran con ellos.

A las siete apareció la directora de la Escuela Galicia y fue recién en ese momento que las familias se enteraron que la escuela tenía solamente 10 cupos disponibles para 1° de Primaria; el resto ya estaba tomado por niños que tenían hermanos mayores en la institución y por los cupos que le corresponden al INAU. La institución solo daría 40 tickets para preinscribir al resto de los niños, evaluar la situación familiar y decidir quiénes tendrían lugar en la escuela el año que viene.



Frente a la viralización de fotos y videos de familias aguardando en la puerta de los centros educativos, las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) recordaron cuál es el reglamento de inscripción a partir de un comunicado. La inspectora técnica Selva Pérez, como portavoz, explicó que las filas eran innecesarias porque las inscripciones no son por orden de llegada.



En el comunicado del organismo se enumeraron los puntos a considerar a la hora de inscribir a los niños en primer grado de Primaria. En primer lugar, se indica que tienen preferencia los niños que realizaron Nivel Inicial en esa misma escuela; segundo, se le dará preferencia a los niños que tienen hermanos mayores escolarizados en ese centro; en tercer lugar, se tiene en cuenta el nivel educativo del adulto referente; y, por último, se considera si los adultos referentes tienen un trabajo remunerado.



El País consultó a la inspectora Pérez sobre estos parámetros y ella explicó que, en cuanto al nivel educativo de los padres, le dan prioridad a aquellos niños cuyo adulto referente tiene menos años de estudio. “Es una forma de proteger a la infancia, a los niños que tienen menos estimulación de experiencias educativas en el seno del hogar”, indicó.



Por otro lado, la referente señaló que priorizan a los niños que tienen madres o padres empleados dado que dependen del centro educativo para que cuide a su hijo o hija.



En el escrito difundido también se detalló que las preinscripciones se realizan por la plataforma GURI y no en persona, algo que no fue lo que sucedió en -por lo menos- tres escuelas que, según supo El País, realizaron las inscripciones en persona y con un límite de tickets entregados.



“Hay familias que quieren solo una institución en particular porque, por ejemplo, es de tiempo completo y al ofrecerles otras escuelas dicen que no”, puntualizó la inspectora consultada.

Sin cupos

Entre las familias que esperaron para inscribir a sus hijos en la Escuela Galicia, los hijos de dos madres no fueron admitidos por motivos que ellas no comprendieron.



Una de las madres, Cristhian Díaz, fue informada que su hijo no obtuvo uno de los 10 cupos disponibles “por la situación socioeconómica de su familia”. A la mujer le resultó extraño, considerando que es una madre soltera que vive en una pensión y que no tiene estudios universitarios, por lo que quiso indagar más sobre el método de selección de la escuela y solicitó hablar con la inspectora de la zona, Marcela Taranto.



Ella le explicó que para la selección se tiene en cuenta las declaraciones que hacen los padres a la hora de la inscripción, pero no es necesario ningún certificado de estudios o recibo de sueldo para corroborar el nivel de estudio o el trabajo de los padres del alumno.



“Lo dejan a la buena voluntad de las personas y poca gente va a decir la verdad si con eso se le quita un beneficio”, dijo Cristhian a El País, y opinó que este método “genera corrupción”. Le indigna ver que la directora parece ser “la dueña de la institución, que elige a dedo quién ingresa al centro y quién no”.



Otra madre, que no quiso ser identificada, contó a El País la odisea que le supone inscribir a sus hijas trillizas en una escuela pública. La mujer ya sabía que sería algo complejo, por lo que decidió hablar con las autoridades de la ANEP, pero nadie quiso tomar su caso como uno que requiriera mayor ayuda, entonces ella eligió la Escuela Galicia, que le quedaba cerca de su casa y tenía buena reputación. “La directora discriminó a mis hijas”, contó la madre.



Las niñas no ingresaron en los 10 cupos que había disponibles por el nivel educativo de la madre, que tiene grado universitario. Las autoridades argumentaron que, por la dinámica y pedagogía de la escuela, era mejor darle prioridad a los niños con mayor vulnerabilidad.

Hay un “mayor corrimiento” de colegios a las escuelas públicas

La inspectora Selva Pérez observa que hay un “mayor corrimiento” de colegios privados a públicos y eso hace que al día de hoy haya una mayor complejidad al momento de las inscripciones. De todas formas, si bien antes se exigía que las familias eligieran tres centros que quedaran cerca de sus domicilios, la inspectora indicó que ahora esa regla ya no prevalece y las familias pueden elegir mandar a sus hijos a cualquier escuela sin importarla ubicación.



Aun así, según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) indicó que la amplia mayoría de los niños asisten a centros a menos de 30 cuadras de su casa. El organismo sostiene que esto puede generar una segregación educativa de origen socioeconómico según un informe que publicó Búsqueda.



La inspectora Selva Pérez, sin embargo, indicó que el hecho de que “el niño vaya a la escuela de su barrio tiene la potencialidad de que el niño eche raíces y fortalezca la identidad”.



En esta línea, la inspectora enfatizó que la escuela tiene varios mecanismos para promover que los niños salgan del barrio y que no se genera una segregación y entre ellos mencionó las salidas didácticas, los campamentos y el uso de la tecnología.



Juan Pedro Mir -docente de pedagogía, integrante de Eduy21 y exdirector de Educación del Frente Amplio- planteó a El País, en un informe publicado a inicios de diciembre, su preocupación sobre la disparidad en el tiempo escolar de los niños uruguayos. “Lo escolar va más allá de la escuela”, afirmó el experto, y mencionó a las instituciones deportivas, las culturales y los institutos de idiomas.



“Lo que está comprobado es que los sectores populares tienen menos tiempo de escolarización que los sectores medios y altos, y que parten de un acceso muy menor a los aprendizajes fuera del aula por los circuitos culturales en los cuales se manejan”, declaró.