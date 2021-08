Piden "no sancionar" a estudiantes menores de 18 años que no utilicen tapabocas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El uso del tapabocas, en qué espacios y desde qué edades, ha ido variando a lo largo de la pandemia del COVID-19. Los protocolos sanitarios de la Administración Nacional de Educación Pública han ido cambiando a la par de la nueva evidencia.

La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) reconoció esa capacidad de revisión de las autoridades de la enseñanza, en particular el cambio de la obligatoriedad en los menores de 12 años. Pero, en una resolución firmada esta semana, la Institución pide que no se sancionen a los estudiantes menores de 18 años que no usen el tapabocas.



Todo comenzó en noviembre cuando un colectivo de familiares de alumnos (“Educar Sin Tapar Bocas”) presentó una denuncia ante la Inddhh porque se obligaba el uso de mascarillas a sus hijos. En el nuevo año lectivo, y tras idas y vueltas del expediente, la Institución recibió nuevas denuncias.

En la escuela de Juan Lacaze, Colonia, a diferentes familias se les habría informado por parte de la Inspección que, “si los niños no usaban tapabocas, no podrían ingresar al centro educativo y tendrían clases virtuales exclusivamente”. Incluso “en uno de estos casos”, dice la resolución oficial, “se presentó copia de una nota de la maestra hacia las familias en la cual se indicó que los mayores de seis años deben usar tapabocas permanentemente porque la distancia en el aula es de un metro por niño”. En la UTU de Maldonado se le habría indicado a un adolescente que no podría ingresar al centro educativo sin tapabocas. Y lo mismo habría ocurrido en el liceo de La Floresta.

La ANEP aclaró que no están previstas sanciones para quien no use el tapabocas. Sin embargo, los padres denunciantes dijeron que es contradictorio que, incluso en las últimas modificaciones del protocolo, el uso es “obligatorio” para los mayores de 12 años. Si existe una obligación, explicaron los padres, cabría esperarse una sanción por su incumplimiento.



La Institución de Derechos Humanos analizó el caso y recomendó que “las disposiciones para el uso del tapabocas deben ser orientativas y situacionales, aplicándose con flexibilidad y en base a los principios de no discriminación, inclusión y derecho a ser escuchados, estableciéndose expresamente que no se podrá establecer sanciones disciplinarias de ningún tipo a estudiantes por el no uso del tapabocas”.

En este sentido, recordó la Institución, “toda limitación o regulación del ejercicio de los derechos humanos es competencia del Poder Legislativo, mediante la aprobación de leyes”.