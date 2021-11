Partidos políticos discutieron sobre educación sexual

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sin la presencia del Partido Nacional y del PERI, el resto de los partidos políticos con representación parlamentaria se sentaron a discutir sobre qué formación y habilidades deben promoverse desde la educación de aquí a 20 años. Fue en la primera ronda de consultas que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) lleva adelante como parte del proceso de transformación curricular. Y en lo medular -desde la relevancia de que la enseñanza sea en horario extendido, que se universalice la formación desde los tres años, que la docencia sea universitaria y que todos acaben el bachillerato- hubo consenso.

No es extraño: los tres últimos gobiernos enfatizaron en la transformación educativa. Desde el “educación, educación, educación” de José Mujica, pasando por “cambiar el ADN de la educación” de Tabaré Vázquez, hasta “la reforma educativa es la más importante de las reformas” de Luis Lacalle Pou. Pero cuando los representantes de los partidos empezaron a discutir sobre cuestiones concretas empezaron a surgir las diferencias. No solo sobre la LUC y la pertinencia de que los docentes tengan o no representación en la toma de decisión -la que estuvo presente en la discusión-, sino (y sobre todo) en lo más filosófico.

El representante del Partido Independiente, Javier Lasida, dijo que el programa de educación sexual rige solo para los centros públicos, “cuando debería ser para todos”. No solo eso, el “63% de los estudiantes respondió que tuvo menos de cinco actividades en el año sobre ese programa”.



Guillermo Domenech (Cabildo Abierto) le respondió que, en su carácter de egresado de Derecho, iba a aludir a la filosofía de la Constitución: “La educación no es un derecho y un deber del Estado, de los sindicatos, de los docentes. Es de los padres”. Al respecto, añadió, “se habla de educación en valores, pero no estamos de acuerdo en qué valores transmitir. Vaya si no estamos de acuerdo en cómo debe instruirse a nuestros jóvenes en materia de sexualidad. Existe una obsesión sexual en el mundo moderno (…) yo creo que edad temprana haya cosas más importantes que la sexualidad”.

Pablo Caggiani (Frente Amplio) dijo que es imposible prever qué hay que esperar de la sociedad de aquí a 20 años, y que en lo que debería poner el énfasis la educación es en que se alcance la felicidad.



Con esos apunte la ANEP seguirá intercambiando con otros actores sociales: los sindicatos y las cámaras empresariales, por ejemplo.