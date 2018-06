Educación y salud públicas pararán este miércoles

Maestros, profesores y funcionarios no docentes harán este miércoles un paro de 24 horas. La medida incluye una movilización desde la explanada de la Universidad de la República hasta la Torre Ejecutiva a partir de las seis de la tarde.



Ya días atrás el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) había resuelto convocar a un paro nacional de 24 horas para este 13 de junio en reclamo de equiparación salarial interna y con el sector privado, regularización de vínculos laborales y mejora de las condiciones de trabajo.



En un comunicado, el SMU indicó que la medida se resolvió "ante la falta de avance en las negociaciones con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y previo a la instancia parlamentaria por la Rendición de Cuentas". En el marco del paro, realizarán una concentración y conferencia de prensa en la sede del gremio.



En tanto, la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) también decidió un paro nacional para este miércoles con una movilización en Montevideo.



Por su parte, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) reclama un mayor gasto público para la educación y, en especial, alcanzar el 6% del PIB para el rubro; como lo sugiere el programa de gobierno del Frente Amplio.

El proyecto de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo prevé entregar al Parlamento antes del 30 de junio, supone un incremento presupuestal para la ANEP de US$ 64 millones. El monto cubre el aumento salarial de 3,5%, acorde a lo firmado en el convenio de 2015, pero no contempla un incentivo en 2020.



El texto que está redactando el Ministerio de Economía, tampoco contempla el dinero necesario para la regulación de 300 auxiliares de Primaria y unos 1.300 cargos en Secundaria. Y eso que la ANEP es el organismo de la enseñanza que recibe más incremento.



La Universidad de la República, por ejemplo, recibirá unos US$ 14 millones, todo para remuneraciones. Significa menos del 3% del presupuesto de la Universidad, lo que en cálculos del rector Markarian, dejaría a la institución en estado de “estancamiento”.

De ahí que la marcha del miércoles incluya a los docentes y funcionarios de la UdelaR, a quienes se les suma la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay.



La UdelaR pedirá en su rendición propia unos US$ 295 millones para cumplir con las metas trazadas para el quinquenio; más que todo el gasto público que prevé el gobierno.



“En una Institución de Educación Superior donde su principal recurso lo constituye el personal, resulta impostergable la adecuación salarial de sus funcionarios docentes, técnicos, administrativos y de servicio”, dijo Markarian al portal de la UdelaR. “En 2015, la Universidad había firmado acuerdos salariales con sus funcionarios que permitirían llegar a salarios dignos para los cargos de ingreso no docente. Se está muy lejos de cumplir con esas metas, las que consideramos muy razonables”.



Los sindicatos de la educación le propondrán al Pit-Cnt un paro general de 24 horas para el 28 de junio. Mientras, los profesores de Secundaria ya fijaron otros dos días de movilizaciones con paros: el 20 y 21. El jueves, en tanto, hay otra reunión tripartita.