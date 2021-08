Paro docente: 41 mil niños sin comer en las escuelas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El miércoles, a raíz del paro de docentes y funcionarios de la enseñanza, hubo 346 escuelas cerradas. Por ello hubo 41.029 niños que no recibieron su almuerzo en el centro educativo. Así lo indican las cifras preliminares de Primaria, las que surgen del registro informático.

Eso no significa, necesariamente, que los niños se hayan quedado sin comer el almuerzo. Pudo ocurrir, por ejemplo, que el comedor estuviera cerrado, pero en caso de escolares que no pudieran acceden a una buena alimentación en sus hogares estos deberían haber recibido un menú de emergencia, una solución de apuro que autorizó la administración.



Ocurre que la sola presencia de un docente -sin importar si es el director o no- ya habilita la apertura de la escuela. Y las autoridades lo que hicieron fue dar permiso para que, en el caso de que asistan niños y el comedor estuviese cerrado, esos funcionarios que fueran a trabajar puedan comprar comida para los alumnos en un supermercado o en una panadería de la zona.

En la previa al paro y más allá del motivo de la movilización, hubo una pregunta dando vuelta: ¿quién se hace responsable de que los niños no queden sin comer? ¿Las autoridades educativas o las guardias gremiales? La disputa entre los sindicatos de maestros y las actuales autoridades educativas por este asunto no es nueva.



En el paro anterior ya habían tenido su punto más alto de enfrentamiento dada la falta de previsión, de uno y otro lado, sobre quién atendería la demanda.