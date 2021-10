Un padre y un profesor de educación física se tomaron a golpes de puño en escuela de La Paz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un profesor de Educación Física fue agredido a golpes de puño en la mañana de este viernes y ahora desde Primaria analizan la situación. El hecho sucedió en una escuela de tiempo completo en La Paz, Canelones.

"Lo que ocurrió fue una agresión de un padre a un profesor de educación física minutos después de la hora de ingreso en la escuela. Fue sin mediar palabras", indicó a El País Juan Pablo García, dirigente de Ademu Canelones. "Se dio por una diferencia del día anterior con alguno de los niños", agregó.



Las personas que estaban en el lugar actuaron para separar al padre y al docente, quien por su parte decidió presentar una denuncia penal en la seccional del barrio.



"Las autoridades departamentales, la inspectora de zona, el coordinador de Educación Física -que es como un inspector de los profesores de esta materia en las escuelas- se instalaron en la escuela inmediatamente cuando se dieron por enterados de esta situación. Delegados de Ademu también se presentaron", indicó García.



El profesor debió ser atendido por las lesiones con las que resultó. Ahora los delegados de Ademu deberán dialogar con el profesor, así como con el resto de los integrantes del colectivo de la escuela. En caso de que se quiera tomar una medida, por ejemplo establecer un paro, deberá solicitarse por parte de la escuela a la mesa representativa del sindicato, que analizará la situación para definir.

Por su parte, el padre involucrado, dijo a Telemundo (Canal 12): "Nos agarramos a piñazos". El hombre relató que su hija le aseguró que el docente había agredido verbalmente a uno de sus compañeros.



"Le pregunto al profesor si él le había dicho eso al niño y me enfrentó cara a cara. Me dijo que él no había dicho nada y que a mí no me interesaba. Le dije que sí, que me interesaba porque estaba mi hija al lado y porque era una falta de respeto", contó el padre y agregó: "Tiró la mochila para hacerse el hombre, le pegué un cabezazo y atrás nos agarramos a piñazos".



El hombre declaró ante la Policía y también deberán dar su versión ante las autoridades la madre del niño presuntamente agredido verbalmente y el docente implicado.