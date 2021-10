Ocuparon cinco liceos; el desalojo fue sin la Policía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A 48 horas de los comicios en los que se elegirán los representantes de los trabajadores en el máximo órgano decisor de la ANEP, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) paralizó sus actividades a nivel nacional. En Montevideo la medida incluyó la ocupación de cinco liceos. Poco después del mediodía de ayer, tras la intimación a desalojar el local, los docentes desocuparon los centros educativos sin necesidad de presencia policial.

Según José Olivera, secretario general del sindicato de docentes, “en el turno diurno hubo una alta adhesión al paro y, a la vez, muchas movilizaciones en todo el país”.



En San José hubo una marcha encabezada por una pancarta en la que se leía: “Frenemos la destitución”. Fenapes ya anunció que denunciará ante organismos internacionales la presunta “persecución sindical” y el “intento de despido” de algunos profesores que fueron sumariados por fotografiarse dentro de un liceo de ese departamento en una campaña contra la reforma Vivir Sin Miedo.

El caso San José, según Olivera, “sensibilizó mucho y es una causa nacional-mundial”. Pero, a su entender, hubo otro motivo para provocar una “alta adhesión” en el interior: “los recortes e incertidumbre por el proceso de elección de horas que se plantea”. Agregó que “en el interior ha pegado mucho, en particular en los docentes más jóvenes que temen quedarse sin horas (de clase)”.



En la capital, donde suele darse históricamente el mayor apoyo a las medidas sindicales, también se incluyó el reclamo por la pérdida de horas docentes. Según Emiliano Mandacen, presidente de la filial de Montevideo, en el planillado para el año lectivo 2022 se advierte el cierre de 36 grupos liceales, algo sobre lo que las autoridades no se han pronunciado.



Hasta la noche del jueves no estaban procesados en el Codicen todos los datos de adhesión al paro (de hecho, los directores tienen hasta 48 horas para completar la lista de asistencia).



La Dirección General de Educación Secundaria estableció que la elección de horas sea virtual. El sindicato se queja de que ese sistema “no ofrece garantías” y pide volver al antiguo régimen.