Ocupan el liceo 75 de Montevideo por falta de intérpretes para los alumnos sordos

Los alumnos de primer año del liceo 75, en Paso Molino, no tienen siquiera un intérprete de lenguaje de señas. Y eso que hay estudiantes sordos.



La institución tampoco cuenta con un intérprete fijo, que les facilite a los adolescentes con dificultades auditivas (incluyendo los de otras generaciones) el diálogo con los psicólogos, los trámites y las entrevistas fuera de clase.



Estas carencias, que ya fueron planteadas hace una semana por los profesores sindicalizados, son las detonantes de la ocupación del edificio que se realizará este miércoles.



“Los estudiantes sordos empezaron a faltar porque para ellos ir a clase sin el intérprete es como ir a una clase en otro idioma”, advirtió a El País el adscripto Gino Di Pascua.



“Esto no es un capricho, es una necesidad que incluso está redactada en el protocolo que publicó el año pasado el Poder Ejecutivo”.



Pero los reclamos no terminan ahí. “El liceo no tiene un profesor orientador pedagógico (conocido por la sigla POP)”, explicó el docente.



Se trata de un cargo fijo dedicado a acompañar las trayectorias educativas de todos los estudiantes, atender los casos de abandono y es quien propone opciones para que los estudiantes tengan un transcurso educativo exitoso.



Las autoridades del Consejo de Educación Secundaria aún no respondieron por escrito a los reclamos y los diálogos “apenas han sido por teléfono”. Por eso, el núcleo sindical determinó la ocupación y el establecimiento de una asamblea permanente.