Ocupan el IPA durante toda esta semana

Se trata de una batería de medidas que el gremio aprobó en reclamo de un mayor presupuesto para la enseñanza y, en concreto, para que el Poder Ejecutivo destine el 6% del PIB a la ANEP y la UdelaR.

Los estudiantes de profesorado ya le comunicaron a sus consejeros la resolución y les anunciaron que el viernes realizarán una nueva asamblea para definir cómo seguirán. También les avisaron que el próximo lunes (25 de junio) pararán durante todo el día y harán una movilización, a la que pretenden que se sume el resto de la enseñanza.

El incremento presupuestal que el Poder Ejecutivo pretende para la ANEP (US$ 64 millones incluyendo a la formación docente), situará al gasto público en educación en 5,15% del PIB. Para los estudiantes del IPA, no solo es insuficiente, sino que " no se cumple con las promesas del programa de gobierno".

Por otro lado, siguen vigentes las dos medidas de paro nacional previstas para este miércoles y jueves por parte de los docentes de Secundaria, informaron a El País dirigentes de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) quienes esperan la respuesta del Poder Ejecutivo tras sus reclamos presupuestales.