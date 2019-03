Un niño de tres años se asfixió con la moña de su uniforme y tuvo que pasar la noche en CTI

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A las 11:30 de la mañana de ayer miércoles Jennifer O´Neill recibió un llamado de la directora del Jardín 109 de Mercedes (Soriano) para avisarle que su hijo Facundo, de 3 años, había sido encontrado desmayado al lado del tobogán del patio del centro educativo.

“Cuando llegué ya estaba llorando pero había perdido el conocimiento un rato y lo hicieron reaccionar ahí”, contó la madre de Facundo en una entrevista radial con el programa De Taquito (Radio Universal) emitida este jueves.

O´Neill contó que la pediatra que atendió a su hijo le vio una marca en el cuello y ahí “empezaron a deducir” que se había asfixiado con la moña cuando estaba jugando en el tobogán.



En la clase de Facundo hay “más de 30 niños” y a cargo de ellos “está la maestra y después hay una ayudante”, dijo la madre. “Es la que lleva al baño a otros niños y eso. Pero date cuenta que si lleva a uno al baño la maestra queda sola con todos los otros”, agregó.

En tanto, el Consejero de Primaria, Héctor Florit, dijo a El País que "lo que recomienda" el Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia (CCPI) es que haya "un adulto cada 15 niños en el tramo de tres años".



"Es un criterio en el cual con flexibilidad se intenta cumplir. Primaria no tiene criterio de tener grupos de 15 alumnos y tiene como norma establecer grupos de alrededor de entre 25 y 30", indicó.



O´Neill contó que “al principio no estaba muy claro” qué era lo que le había pasado a su hijo. “No sabían si había sido un ataque epiléptico. Estaba tirado en el piso desvanecido sin respirar, todo flojito y empezaron a reanimarlo”, contó la madre respecto a los primeros auxilios que le prestaron a su hijo.



Facundo fue trasladado primero a un centro asistencial en Mercedes donde los análisis dieron “todo bien”, dijo su madre, pero luego lo derivaron a Montevideo para que le realicen estudios que en Soriano no le podían hacer.



En la capital le hicieron “una ecografía, un ecodóppler en el cuellito, en las venas”, contó la madre y dijo que su hijo pasó la noche en el CTI de la Asociación Española.



La inspectora de Educación Inicial y Primaria en Soriano, Daniela Zabala dijo a El País que el episodio ocurrió “en el horario del recreo” y que “por lo tanto había más de un maestro y un auxiliar”. “Estaban al lado del niño cuando sucedió por suerte”, agregó.



“Los maestros son los que cuidan el recreo y estaban al lado del niño por eso lo auxiliaron de forma urgente”, dijo Zabala y añadió que “no está estipulado que haya número de auxiliares para (determinada) cantidad de niños”.



Con respecto al uso de la moña en niños de 3 años, la inspectora sostuvo que le “llamó la atención en Soriano”. “Vengo de un departamento donde inicial no usa moña y son varios los departamentos en el país donde inicial no usa moña”.

“El uniforme escolar está reglamentado y dice que es túnica y moño, pero no dice que es desde inicial a sexto”, sostuvo Zabala, y agregó que eso “ha dado autonomía en los departamentos para que unos usen la moña y otros no”.



“Hay una recomendación de la pediatra que hizo el informa del niño que no se usara moña”, dijo Zabala y explicó que en niños de jardín los moños a raíz del “elástico y el alfiler” que tienen “pueden provocar accidentes”. “De hecho lo provocó”, dijo con respecto a este caso.



La inspectora dijo que va a gestionar en Primaria un “asesoramiento con respecto al uso o no de la moña” .



“Lo que queremos tener es algo escrito que avale que realmente, por los peligros que ello significa, que en Inicial no se use moña. Pero eso dependerá de las autoridades y no de nosotros”, indicó.



“Nunca pensamos que se iba suscitar un caso como este”, dijo Zabala y agregó que lo sucedido “respalda la opinión que nosotros tenemos que la moña no es conveniente en niños pequeños”.