María Julia Muñoz: algunos "tironean" del sistema educativo "para sacar rédito político"

La ministra de Educación y Cultura (MEC), María Julia Muñoz, hizo referencia esta mañana a las propuestas que esta semana presentó la organización Eduy 21 y lamentó que no estuviesen incluidos los gremios de la educación.

En diálogo con el programa "Para empezar el día" de radio Oriental, Muñoz opinó que la educación "es un área desgraciadamente demasiado polemizada".

Y que es "un área en la que deben existir sin lugar a dudas políticas de Estado, porque la intencionalidad de reunir a todos es buena, pero siempre ha sido después muy controvertida".

"La educación, al igual que las políticas sanitarias, tienen que ser políticas que todos los partidos acuerden y lleven adelante de manera conjunta porque no se puede tironear del sistema educativo para sacar rédito político y últimamente se ha visto eso por parte de algunos actores de algunos partidos". Aclaró que "tampoco es uniforme con todos, hay gente que aporta muy bien".



Muñoz dijo que aún no conoce "el contenido" del documento presentado por Eduy 21, pero sostuvo "que las propuestas que se realicen en todo lo que tiene que ver con políticas públicas y educación son buenas".

RELACIONADAS Propuesta de Eduy21 crea nueva división en el Frente By EL PAIS Propuesta de Eduy21 crea nueva división en el Frente Propuesta de Eduy21 crea nueva división en el Frente Caggiani: “Un 70%, un 80%” de los planteos que hace Eduy 21 ya “se están realizando” By Rosana Decima Caggiani: “Un 70%, un 80%” de los planteos que hace Eduy 21 ya “se están realizando” Caggiani: “Un 70%, un 80%” de los planteos que hace Eduy 21 ya “se están realizando”

"Veremos qué es lo que puede incorporarse”, agregó, al tiempo que lamentó que en la presentación del documento de Eduy 21 no estuvieran presentes " la Universidad de la República, ni estaban presentes los gremios de la educación, que creo son muy importantes".

Muñoz señaló que "no se hacen cambios en la educación sin los propios docentes" y que tampoco "se hacen cambios en la educación sin el diálogo con las gremiales". Porque "más allá de lograr o no acuerdos me parece importante la presencia de los sindicatos".

El Libro Abierto de Eduy21 busca un “cambio estructural” de la educación. Uno de los planteos, por ejemplo, es el de la cobertura y asistencia universal entre los 4 y los 17 años en el sistema educativo formal, así como acceso universal en 3 años de edad y cobertura cercana a la universalidad a los 18 años, al año 2022.

El documento también menciona, entre otras metas, el egreso universal de la educación media básica al año 2024 y de la educación media superior al año 2029, entre otros planteos. También se menciona "disminuir a la mitad o menos en el primer quinquenio la asistencia insuficiente y suprimir el abandono intermitente".