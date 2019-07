Miguel Brechner sobre plagio en plataforma del Plan Ceibal: "La gente comete errores"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Plan Ceibal cuenta con una plataforma on line llamada Repositorio de Recursos Abiertos, es decir un espacio en el que se comparte material pedagógico que pueden usar los docentes de distintos cursos según lo que consideren pertinente e interesante.



El contenido que se sube a esta plataforma es verificado por "contenidistas" del sitio que realizan una curaduría del material producido por los docentes. Sin embargo, un informe del programa radial Así Nos Va de Radio Carve destacó tres contenidos subidos al sitio que resultan polémicos.



Uno de los contenidos mencionados busca tratar con los alumnos el fenómeno de la desinformación, mal llamada "Fake News", que en su traducción directa sería "noticias falsas". El contenido presentado en la plataforma es una copia textual de la revista Telos de la Fundación Telefónica.



"La gente comete errores", indicó al respecto Miguel Brechner, presidente del Plan Ceibal al programa radial y agregó: "El artículo tiene fuentes, pero no tiene la fuente del artículo de Telefónica y es un error que hay que subsanar", indicó.



"En miles de artículos puede pasar que alguien se equivoque (...) no lo citó, no sabemos por qué. Errores hay, estamos hablando con él (el contenidista responsable) que está muerto por lo que pasó", indicó.

Brechner explicó además que la plataforma busca que "entre pares se corrijan" y se basa en "la creación de contenido colectivo" y aseguró que se cree "en la libertad del docente".



Otro de los contenidos destacados por el programa radial es una entrevista ficticia a José Gervasio Artigas en el marco del tema "Las Instrucciones del año 1813". Pero, ¿quién realiza la entrevista? En el material compartido en el Repositorio de Recursos Abiertos se menciona a "Elvis Cochuelo" como el entrevistador ficticio, sin embargo la imagen que con la que se lo ilustra es la del expresidente ecuatoriano Rafael Correa.



El segundo contenido refiere al lenguaje inclusivo. El material que se comparte está compuesto de un video realizado en Argentina que reivindica el uso de ese lenguaje y además menciona la "ola verde" en referencia a los pañuelos verdes a favor del aborto.